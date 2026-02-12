Persib Bandung Kalah 0-3 dari Ratchaburi FC, Suporter Nyaris Bentrok di Luar Stadion

PERSIB Bandung harus telan pil pahit kala tandang ke markas Ratchaburi FC dalam laga leg I 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Persib harus tumbang dengan skor 0-3.

Usai laga yang berakhir minor untuk Persib itu, suporter dari kedua belah pihak tim dikabarkan nyaris bentrok. Hal itu terjadi di luar stadion.

1. Suporter Nyaris Bentrok

Dilansir dari media Thailand, Siamsport, Kamis (12/2/2026), suporter Ratchaburi hampir terlibat bentrokan dengan suporter Persib Bandung setelah pertandingan leg I selesai. Peringatan pun dikeluarkan agar lebih waspada dengan tensi yang lebih tinggi di leg II.

Dikabarkan, suporter dari kedua tim bentrok setelah pertandingan. Tetapi, petugas dengan sigap turun tangan hingga situasi bisa terkendali. Aksi sigap petugas guna mencegah jatuhnya korban serius. Kedua kelompok suporter pun dibubarkan.

Saat laga berlangsung di Stadion Ratchaburi, kedua kelompok suporter dikabarkan sudah keluarkan ejekan-ejekan di tribun. Puncaknya setelah pertandingan, suporter dari kedua tim saling berhadapan di dekat pintu keluar stadion.