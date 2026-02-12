Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Persib Bandung Kalah 0-3 dari Ratchaburi FC, Suporter Nyaris Bentrok di Luar Stadion

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |12:33 WIB
Persib Bandung Kalah 0-3 dari Ratchaburi FC, Suporter Nyaris Bentrok di Luar Stadion
Persib Bandung vs Ratchaburi FC. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

PERSIB Bandung harus telan pil pahit kala tandang ke markas Ratchaburi FC dalam laga leg I 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Persib harus tumbang dengan skor 0-3.

Usai laga yang berakhir minor untuk Persib itu, suporter dari kedua belah pihak tim dikabarkan nyaris bentrok. Hal itu terjadi di luar stadion.

Persib Bandung vs Ratchaburi FC. (Foto: Instagram/persib)

1. Suporter Nyaris Bentrok

Dilansir dari media Thailand, Siamsport, Kamis (12/2/2026), suporter Ratchaburi hampir terlibat bentrokan dengan suporter Persib Bandung setelah pertandingan leg I selesai. Peringatan pun dikeluarkan agar lebih waspada dengan tensi yang lebih tinggi di leg II.

Dikabarkan, suporter dari kedua tim bentrok setelah pertandingan. Tetapi, petugas dengan sigap turun tangan hingga situasi bisa terkendali. Aksi sigap petugas guna mencegah jatuhnya korban serius. Kedua kelompok suporter pun dibubarkan.

Saat laga berlangsung di Stadion Ratchaburi, kedua kelompok suporter dikabarkan sudah keluarkan ejekan-ejekan di tribun. Puncaknya setelah pertandingan, suporter dari kedua tim saling berhadapan di dekat pintu keluar stadion.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/261/3201172/federico_barba_ingin_persib_bandung_remontada_atas_ratchaburi_fc_di_bandung_fedebarba19-eVZ5_large.jpg
Misi Remontada Persib Bandung atas Ratchaburi FC di Bandung, Federico Barba: Kami Butuh Bantuan Bobotoh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/261/3201161/joey_pelupessy_gagal_gabung_persib_bandung_di_bursa_transfer_musim_dingin_2026_beckhamput7-wxI5_large.jpg
Ketiadaan Joey Pelupessy Jadi Penyebab Persib Bandung Kalah 0-3 dari Ratchaburi FC?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/261/3201155/andrew_jung_tampil_buruk_di_laga_persib_bandung_vs_ratchaburi_fc_andrewcadabra-poYG_large.jpg
Andrew Jung Bantah Tendang Botol karena Kesal Digantikan Sergio Castel di Laga Persib Bandung vs Ratchaburi FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/261/3201134/persib_bandung_kalah_0_3_dari_ratchaburi_fc_di_leg_i_16_besar_acl2_persibcoid-98P6_large.jpg
Penyebab Persib Bandung Kalah 0-3 dari Ratchaburi FC di Leg I 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/11/11/1676083/futsal-nation-cup-2026-digelar-di-pontianak-simak-jadwal-nonton-streaming-live-di-vision-ukd.webp
Futsal Nation Cup 2026 Digelar di Pontianak, Simak Jadwal Nonton Streaming Live di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/11/persib_bandung_dibungkam_0_3_dari_ratchaburi_fc_pa.jpg
Panas di Luar Stadion! Bobotoh dan Fans Ratchaburi FC Hampir Bentrok usai ACL 2
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement