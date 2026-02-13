Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Respons Bojan Hodak soal Debut Layvin Kurzawa dan Sergio Castel Bersama Persib Bandung

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |07:15 WIB
Respons Bojan Hodak soal Debut Layvin Kurzawa dan Sergio Castel Bersama Persib Bandung
Layvin Kurzawa debut di laga Persib Bandungvs Ratchaburi FC. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, berbicara tentang debut dua pemain anyar Layvin Kurzawa dan Sergio Castel. Bojan Hodak mengatakan, keduanya masih butuh waktu lebih untuk beradaptasi. 

Persib Bandung menelan kekalahan 0-3 dari Ratchaburi FC di leg pertama babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Pertandingan itu digelar di Ratchaburi Stadium, Ratchaburi, Thailand pada Rabu 11 Februari 2026 malam WIB.

Persib Bandung vs Ratchaburi FC. (Foto: Instagram/persib)

Maung Bandung -julukan Persib Bandung- yang bermain tandang sulit untuk mengatasi gempuran tim tuan rumah. Tiga gol tercipta untuk Ratchaburi FC lewat Tana (5', 84') dan Gabriel Mutombo (53'). 

1. Layvin Kurzawa dan Sergio Castel Main di Babak Kedua

Dalam pertandingan itu, pelatih Bojan Hodak memainkan dua pemain baru yakni Sergio Castel dan Layvin Kurzawa. Sergio Castel masuk lebih dulu pada menit ke-58 menggantikan Andrew Jung. 

Sementara itu, Layvin Kurzawa mendapat menit bermain lebih sedikit menggantikan Alfeandra Dewangga pada menit ke-83. Bojan Hodak mengatakan penampilan keduanya masih butuh penyesuaian. 

"Keduanya adalah pemain baru. Jadi, tentu saja mereka butuh waktu untuk menyatu dengan pemain lainnya. Itu hal yang normal," kata Bojan Hodak, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Jumat (13/2/2026). 

 

