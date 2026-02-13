Kisah Haru Robby Darwis, Awalnya Hanya Ingin Jadi Pemain Persib Bandung tapi Malah Jadi Legenda Timnas Indonesia

Simak kisah haru Robby Darwis yang awalnya hanya ingin jadi pemain Persib Bandung tapi malah berkostum Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@robbydarwis6)

KISAH haru Robby Darwis menarik untuk diulas. Ia awalnya hanya ingin jadi pemain Persib Bandung tapi malah jadi legenda Timnas Indonesia!

Nama Robby Darwis sangat lekat di benak Bobotoh lintas generasi. Rasanya hampir tidak ada orang yang mengaku penggemar Persib yang tidak pernah mengenal sosoknya.

1. Gelar Juara

Harumnya nama Robby tak terlepas dari sumbangsih untuk Persib. Ia mengantar Maung Bandung juara perserikatan 1986, 1989-1990, dan 1993-1994. Satu gelar lain yakni Liga Indonesia disumbangkan pada 1994-1995.

Robby memang cukup lekat dengan gelar juara. Di Timnas Indonesia, ia bahkan menyabet medali emas SEA Games dua kali yakni pada 1987 dan 1991.

Ternyata, ada cerita haru di balik Robby, Persib, dan Timnas Indonesia. Pria asal Jawa Barat itu pertama kali dipanggil ke Skuad Garuda oleh pelatih Sinyo Aliandoe untuk ikut dalam Pra Piala Dunia atau sekarang dikenal sebagai Kualifikasi Piala Dunia.

“Kalau enggak salah, saya sudah seleksi timnas tahun 1985. Pertama kali untuk ikut seleksi Pra Piala Dunia 1986," kata Robby via kanal YouTube Bicara Bola.

Kala itu, Robby baru dua tahun bergabung dengan Persib. Pemanggilan dari tim nasional tentu sangat mengejutkan untuk pesepakbola yang baru berusia 19 tahun.