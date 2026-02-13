Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Haru Robby Darwis, Awalnya Hanya Ingin Jadi Pemain Persib Bandung tapi Malah Jadi Legenda Timnas Indonesia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |04:42 WIB
Kisah Haru Robby Darwis, Awalnya Hanya Ingin Jadi Pemain Persib Bandung tapi Malah Jadi Legenda Timnas Indonesia
Simak kisah haru Robby Darwis yang awalnya hanya ingin jadi pemain Persib Bandung tapi malah berkostum Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@robbydarwis6)
A
A
A

KISAH haru Robby Darwis menarik untuk diulas. Ia awalnya hanya ingin jadi pemain Persib Bandung tapi malah jadi legenda Timnas Indonesia!

Nama Robby Darwis sangat lekat di benak Bobotoh lintas generasi. Rasanya hampir tidak ada orang yang mengaku penggemar Persib yang tidak pernah mengenal sosoknya.

1. Gelar Juara

robby darwis

Harumnya nama Robby tak terlepas dari sumbangsih untuk Persib. Ia mengantar Maung Bandung juara perserikatan 1986, 1989-1990, dan 1993-1994. Satu gelar lain yakni Liga Indonesia disumbangkan pada 1994-1995.

Robby memang cukup lekat dengan gelar juara. Di Timnas Indonesia, ia bahkan menyabet medali emas SEA Games dua kali yakni pada 1987 dan 1991.

Ternyata, ada cerita haru di balik Robby, Persib, dan Timnas Indonesia. Pria asal Jawa Barat itu pertama kali dipanggil ke Skuad Garuda oleh pelatih Sinyo Aliandoe untuk ikut dalam Pra Piala Dunia atau sekarang dikenal sebagai Kualifikasi Piala Dunia.

“Kalau enggak salah, saya sudah seleksi timnas tahun 1985. Pertama kali untuk ikut seleksi Pra Piala Dunia 1986," kata Robby via kanal YouTube Bicara Bola.

Kala itu, Robby baru dua tahun bergabung dengan Persib. Pemanggilan dari tim nasional tentu sangat mengejutkan untuk pesepakbola yang baru berusia 19 tahun.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/49/3201253/elly_idris-C1SA_large.jpg
Kabar Duka, Legenda Timnas Indonesia Elly Idris Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/49/3199062/rizky_ridho_dan_sendy_aulia-o6SG_large.jpg
Kabar Bahagia, Rizky Ridho Umumkan Kehamilan sang Istri, Banjir Ucapan dari Pemain Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/49/3195669/rizky_ridho_merasakan_suasana_baru_di_2026_dan_yakin_bakal_bantu_tingkatkan_performa_di_lapangan-AIrs_large.jpg
Rizky Ridho Rasakan Suasana Baru di 2026, Bakal Bantu Tingkatkan Performa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193699/ketua_umum_ffi_michael_victor_sianipar_menegaskan_pihaknya_masih_bagian_tak_terpisahkan_dari_pssi-Eqt9_large.jpeg
Ketum FFI: Futsal Bagian Tak Terpisahkan dari PSSI
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/12/11/1676283/nova-arianto-jadi-asisten-pelatih-john-herdman-selama-fifa-series-kqj.webp
Nova Arianto Jadi Asisten Pelatih John Herdman Selama FIFA Series
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/12/persib_bandung.jpg
Skenario Persib ke Perempat Final ACL 2 usai Dihajar Ratchaburi FC 0-3, Sulit Tapi Bukan Mustahil!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement