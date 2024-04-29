Kisah Shin Tae-yong Pernah Bobol dan Berduel dengan Legenda Persib Bandung Robby Darwis

KISAH Shin Tae-yong yang pernah bobol dan berduel dengan legenda Persib Bandung, Robby Darwis, mendadak menjadi perbincangan. Hal ini karena di tengah euforia kesuksesan Timnas Indonesia U-23 berkat tangan dinginnya, beredar foto lawas tentang pelatih asal Korea Selatan itu.

Seperti diketahui, Shin Tae-yong baru saja membawa Timnas Indonesia U-23 mengukir sejarah baru dengan lolos ke babak semifinal Piala Asia U-23 2024 untuk pertama kalinya. Kepastian itu didapat usai Timnas Indonesia U-23 mengalahkan Korea Selatan U-23 di babak perempatfinal lewat adu penalti.

Hal ini membuat Timnas Indonesia U-23 berpeluang besar untuk melaju ke final dan menjadi juara Piala Asia U-23 2024 yang mana ini akan menjadi sejarah baru. Bagaimana tidak, Timnas Indonesia U-23 sendiri merupakan tim debutan di ajang ini.

Meski begitu, kiprah Timnas Indonesia U-23 sendiri sangat luar biasa. Di babak fase grup, Indonesia sukses mengalahkan Australia dengan skor 1-0 dan membabat habis Yordania dengan skor 4-1. Kemudian di babak perempatfinal, Timnas Indonesia U-23 sukses mengalahkan Korea Selatan.

Berkat prestasi tim nasional di bawah asuhannya ini, nama Shin Tae-yong tengah dielu-elukan oleh pencinta sepakbola Tana Air. Di tengah ramainya perbincangan prestasi Timnas Indonesia U-23 di bawah asuhan Shin Tae-yong, beredar foto lawas yang memperlihatkan sang pelatih saat masih aktif sebagai pemain dulu.

Dalam foto hitam putih tersebut, tampak Shin Tae-yong yang tengah berduel dengan sosok legenda Persib Bandung, Robby Darwis. Setelah ditelusuri, rupanya foto tersebut diambil pada 1995 saat Persib Bandung berhadapan dengan Ilhwa Chunma di Liga Champions Asia 1995.

Kala itu, Persib Bandung yang masih diperkuat sang legenda, Robby Darwis, berhadapan dengan Ilhwa Chunma yang diperkuat Shin Tae-yong. Pertemuan terjadi di babak perempatfinal Liga Champions Asia 1995.