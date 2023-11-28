Kisah Pilu Robby Darwis, Legenda Persib Bandung yang Moncer di Indonesia namun Gagal di Malaysia

KISAH pilu Robby Darwis legenda Persib Bandung yang moncer di Indonesia namun justru gagal di Malaysia akan diulas kali ini.

Pesepakbola kelahiran Bandung, Jawa Barat ini mencatatkan sejarah yang apik bersama Liga Indonesia di era 1980-an. Ia bahkan berkali-kali masuk skuad inti Timnas Indonesia dan menjadi pemain kebanggaan Persib Bandung.

Sayangnya, Robby Darwis justru mengalami nasib malang saat dipinang Kelantan FA pada 1989 untuk berlaga di Liga Malaysia atau yang dulu bernam Liga Semi-pro Malaysia.

Debut pada 11 Juli 1989, pria yang kini berusia 59 tahun itu langsung berhadapan dengan Singapura FA yang merupakan Timnas Singapura. Pada saat itu The Lions memang turut tampil dalam kompetisi Liga Malaysia.

Nahas, saat pertandingan tengah berlangsung tiba-tiba terjadi konflik panas antara kedua belah pihak. Hal ini menyebabkan para pemain tidak terkendali. Robby saat itu berusaha untuk memisahkan rekan-rekannya, namun wasit yang bertugas saat itu kakinya tidak sengaja tertendang.

“Waktu saya lagi berusaha memisahkan rekan-rekan tim, wasit kakinya ketendang,” kata Robby dikutip dari laman MNC Portal Indonesia, Selasa (28/11/2023).

Ketika wasit bangun, Robby justru diganjar dengan kartu merah. Dengan hadiah tersebut, peraih dua medali emas SEA Games tahun 1987 dan 1991 itu pun mendapatkan hukuman dari Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM).