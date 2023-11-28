Profil Stefano Beltrame, Mantan Gelandang Juventus yang Kini Jadi Pemain Anyar Persib Bandung

PROFIL Stefano Beltrame, mantan gelandang Juventus yang kini jadi pemain anyar Persib Bandung menarik untuk diulas. Sebab, pesepakbola berpostur 183 sentimeter (cm) itu untuk pertama kalinya mencicipi kompetisi sepakbola di Indonesia.

Persib akhirnya resmi melepas Levy Madinda pada bursa transfer paruh musim Liga 1 2023-2024. Pemain asal Gabon itu dikembalikan ke Johor Darul Tazim (JDT) sesuai dengan kesepakatan peminjaman yang berlangsung enam bulan hingga 31 Desember 2023.

Mengingat tenggat bursa transfer ditutup pada Selasa (28/11/2023) pukul 23.59 WIB, maka Persib memilih mengembalikan Levy. Dengan begitu, mereka bisa merekrut Beltrame sekaligus mengisi kuota pemain asing yang ada.

Lalu, seperti apa profil Stefano Beltrame? Pesepakbola yang akrab disapa Teto itu lahir di Biella, Italia, pada 8 Februari 1993. Karier sepakbolanya diawali dengan bermain bersama Novara Youth pada 2010.

Setahun kemudian, Beltrame direkrut Juventus untuk tim U-19. Bari kemudian datang untuk meminjamnya selama semusim pada 2013-2014. Alih-alih mendapat kesempatan, dia malah dijual secara permanen ke Sampdoria dengan mahar 2 juta euro pada Juli 2014.

Il Samp juga kemudian meminjamkan Beltrame ke Modena selama satu musim. Ketika kontraknya habis, pemain yang berposisi sebagai second striker itu lalu pulang ke Juventus.

Kembali, Beltrame kesulitan mendapat tempat bermain di skuad Bianconeri. Dia berkali-kali menjalani masa peminjaman mulai dari Pro Vercelli (2015-2016), Pordenone (2016), FC Den Bosch (2016-2017), dan Go Ahead Eagles (2017-2018).

Menit bermain tak kunjung didapat, Beltrame malah dilepas gratis pada Januari 2020. CSKA Sofia datang dan menawari kontrak, tetapi dia dilego dengan free transfer lagi pada Januari 2021.