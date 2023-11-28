Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Durasi Kontrak Stefano Beltrame di Persib Bandung

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |12:58 WIB
Durasi Kontrak Stefano Beltrame di Persib Bandung
Stefano Beltrame resmi gabung Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

DURASI kontrak Stefano Beltrame di Persib Bandung terungkap. Eks pemain Juventus itu dikontrak selama enam bulan ke depan atau hingga Liga 1 musim 2023-2024 berakhir.

Informasi soal durasi kontrak Stefano Beltrame ini diungkap langsung oleh Deputy CEO Persib Bandung Bermartabat, Teddy Tjahjono. Ada opsi perpanjangan kontrak juga untuk Stefano Beltrame.

Stefano Beltrame

Berdasaran keterangan dari laman Transfermarkt, Persib kemungkinan besar merogoh kocek miliaran rupiah untuk mendatangkan Stefano Beltrame. Sebab, nilai pasaran pemain kelahiran Biella, Italia, itu saat ini mencapai Rp5,21 miliar.

"Wilujeng sumping, Stefano. Stefano akan memperkuat PERSIB dengan ikatan kontrak 6 bulan ke depan dengan opsi perpanjangan," ujar Teddy Tjahjono, seperti dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Selasa (28/11/2023).

Kabar merapatnya Stefano Beltrame ke Persib Bandung sendiri resmi diumumkan pada Selasa (28/11/2023) pagi WIB. Informasi bergabungnya striker berusia 30 tahun itu dilakukan beberapa jam setelah Persib Bandung mengucapkan selamat datang atas kehadiran rekrutan lainnya, yakni Kevin Ray Mendoza.

"Dari Italia menuju Indonesia. Wilujeng sumping Stefano Beltrame," tulis Persib saat mengunggah video bernarasi 'Dari Benua Biru Untuk Pangeran Biru'.

Dengan demikian, hingga Selasa siang, Persib telah mengumumkan dua pemain anyar. Mereka siap mentas di paruh kedua Liga 1 2023-2024.

Stefano Beltrame sendiri pernah merumput di Liga Serie A. dIA merupakan pemain berkebangsaan Italia pertama yang akan membela Persib.

Sebelum bergabung dengan Persib, Stefano Beltrame memperkuat klub Portugal, CS Maritimo Funchal (2020-2023). Bersama CS Maritim Funchal, Stefano Beltrame diturunkan dalam 43 pertandingan dan mempersembahkan dua gol.

Halaman:
1 2
      
