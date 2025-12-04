Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Gabung AC Milan pada Musim Panas 2026?

KAPTEN Timnas Indonesia Jay Idzes masuk radar AC Milan pada bursa transfer musim panas 2026. Kabar itu disampaikan jurnalis italia yang biasa menulis di Sky Sports, Luca Cilli.

“AC Milan memantau bek milik Sassuolo, Jay Idzes. Saat ini belum ada kontak langsung antara kedua klub (Sassuolo dan AC Milan), tetapi sang pemain disukai AC Milan,” kara Luca Cilli di akun X-nya, @Luca_Cilli.

Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes masuk radar AC Milan. (Foto: X/@Luca_Cilli)

“AC Milan menyukai Jay Idzes karena usianya yang masih 25 tahun, potensi perkembangan, fleksibilitas bermain di lini belakang dalam formasi tiga bek. Saat ini Jay Idzes terikat kontrak bersama Sassuolo hingga 2029,” lanjut Luca Cilli.

1. Massimiliano Allegri Gemar Mainkan 3 Bek

Di bawah Massimiliano Allegri, AC Milan gemar bermain dengan pola tiga bek, tepatnya formasi 3-5-2. Pola ini mengantarkan AC Milan melesat ke puncak klasemen Liga Italia 2025-2026 hingga pekan ke-13.

Dalam pola tiga bek ini, Massimiliano Allegri biasanya mengandalkan trio Matteo Gabbia, Fikayo Tomori dan Strahinja Pavlovic di jantung pertahanan. Namun, jika AC Milan tampil di Liga Champions musim depan, Massimiliano Allegri tak bisa mengandalkan pemain yang itu-itu saja.

Massimiliano Allegri membutuhkan pemain utama dan pelapis yang sama hebatnya. Karena itu, jasa Jay Idzes bisa diandalkan.