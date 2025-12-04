Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Gabung AC Milan pada Musim Panas 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |06:22 WIB
Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Gabung AC Milan pada Musim Panas 2026?
Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes berpeluang gabung AC Milan pada 2026. (Foto: instagram/@jayidzes)
A
A
A

KAPTEN Timnas Indonesia Jay Idzes masuk radar AC Milan pada bursa transfer musim panas 2026. Kabar itu disampaikan jurnalis italia yang biasa menulis di Sky Sports, Luca Cilli.

“AC Milan memantau bek milik Sassuolo, Jay Idzes. Saat ini belum ada kontak langsung antara kedua klub (Sassuolo dan AC Milan), tetapi sang pemain disukai AC Milan,” kara Luca Cilli di akun X-nya, @Luca_Cilli.

Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes masuk radar AC Milan. (Foto: X/@Luca_Cilli)
Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes masuk radar AC Milan. (Foto: X/@Luca_Cilli)

“AC Milan menyukai Jay Idzes karena usianya yang masih 25 tahun, potensi perkembangan, fleksibilitas bermain di lini belakang dalam formasi tiga bek. Saat ini Jay Idzes terikat kontrak bersama Sassuolo hingga 2029,” lanjut Luca Cilli.

1. Massimiliano Allegri Gemar Mainkan 3 Bek

Di bawah Massimiliano Allegri, AC Milan gemar bermain dengan pola tiga bek, tepatnya formasi 3-5-2. Pola ini mengantarkan AC Milan melesat ke puncak klasemen Liga Italia 2025-2026 hingga pekan ke-13.

Dalam pola tiga bek ini, Massimiliano Allegri biasanya mengandalkan trio Matteo Gabbia, Fikayo Tomori dan Strahinja Pavlovic di jantung pertahanan. Namun, jika AC Milan tampil di Liga Champions musim depan, Massimiliano Allegri tak bisa mengandalkan pemain yang itu-itu saja.

Massimiliano Allegri membutuhkan pemain utama dan pelapis yang sama hebatnya. Karena itu, jasa Jay Idzes bisa diandalkan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/49/3187268/joey_pelupessy_disebut_segera_gabung_persib_bandung_joeypelupessy-PMb8_large.jpg
Info A1, Joey Pelupessy Disebut Gabung Persib Bandung untuk Amankan ACL 2 dan Bantu Timnas Indonesia di Piala AFF 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/49/3186224/bojan_hodak_konfirmasi_akan_lepas_beberapa_pemain_persib_bandung_persibcoid-8MA6_large.jpg
Bojan Hodak Konfirmasi Lepas Beberapa Pemain Persib Bandung, 2 Pemain asal Brasil?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183295/bojan_hodak_berfoto_bersama_luka_modric_bojanhodakluka-RWzo_large.jpg
Bojan Hodak Bawa Luka Modric Gabung Persib Bandung di Tengah Isu Latih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/51/3187462//sumardji-r6nO_large.jpg
Mundurnya Kamboja Ubah Grup C SEA Games 2025, Sumardji: Keuntungan Besar untuk Timnas Indonesia U-22
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/03/11/1651359/jadwal-asean-club-championship-shopee-cup-202526-deretan-laga-panas-tayang-di-vision-bwr.webp
Jadwal ASEAN Club Championship Shopee Cup 2025/26: Deretan Laga Panas Tayang di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/03/rans_simba_bogor_memperkenalkan_tim_mereka_di_full.jpg
Rans Simba Bogor Siap Guncang IBL 2026, Raffi Ahmad Pasang Target Juara!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement