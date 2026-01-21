Advertisement
LIGA INDONESIA

Shayne Pattynama Gabung Persija Jakarta? Pemain Timnas Indonesia Kumpul di Super League!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |21:10 WIB
Shayne Pattynama Gabung Persija Jakarta? Pemain Timnas Indonesia Kumpul di Super League!
Shayne pattynama berpeluang gabung Persija Jakarta pada Januari 2026. (Foto: Instagram/@seasiagoal
A
A
A

SHAYNE Pattynama gabung Persija Jakarta di bursa transfer Januari 2026? Setidaknya sudah ada dua tanda yang menunjukan pesepakbola 27 tahun ini merapat ke Persija Jakarta.

1. Tak Masuk Skuad Buriram United

Hari ini, Rabu (20/1/2026), Buriram United dijadwalkan menghadapi Prachuap di lanjutan Piala Liga Thailand 2025-2026. Meski dalam kondisi fisik 100 persen alias tidak cedera, ia tidak masuk skuad Buriram United.

Dalam unggahan di akun Instagram-nya, @s.pattynama, Shayne Pattynama berada di tribun Chang Arena yang notabene markas Buriram United. Ia bisa saja sengaja tidak dimasukkan skuad sebagai persiapan jelang pindah ke tim lain.

2. Kode dari Akun @seasiagoal

Shayne Pattynama berpotensi gabung Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@seasiagoal)
Shayne Pattynama berpotensi gabung Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@seasiagoal)

Akun @seasiagoal seakan memberi kode Shayne Pattynama segera gabung Persija Jakarta. Dalam unggahan terbarunya, akun di atas menampilkan foto Shayne Pattynama dengan latar belakang orange yang menjadi warna Kebesaran Persija Jakarta.

Jika Shayne Pattynama benar bergabung, Persija Jakarta diyakini semakin kuat. Sebab, Shayne Pattynama akan menjadi tambahan kekuatan berkualitas di sisi kiri pertahanan skuad Macan Kemayoran.

3. Makin Banyak Pemain Timnas Indonesia yang Main di Super League

Andai Shayne Pattynama gabung Persija Jakarta, semakin banyak pemain Timnas Indonesia yang memilih melanjutkan karier di Super League. Di bursa transfer awal musim, sejumlah pemain keturunan memilih “pulang kampung” ke Tanah Air.

 

