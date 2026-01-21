Advertisement
LIGA INDONESIA

Kata-Kata Eks Pemain Persija Jakarta Gustavo Franca Usai Resmi Gabung Arema FC

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |03:05 WIB
Kata-Kata Eks Pemain Persija Jakarta Gustavo Franca Usai Resmi Gabung Arema FC
Gustavo Franca siap bangkit bersama Arema FC. (Foto: Laman resmi Arema FC)
A
A
A

GELANDANG asal Brasil, Gustavo Franca, resmi bergabung dengan Arema FC usai didepak Persija Jakarta di bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Gustavo Franca pun mengungkap alasan bergabung dengan skuad berjuluk Singo Edan tersebut. 

Gustavo Franca diputus kontrak Persija Jakarta. Keputusan itu telah disepakati kedua belah pihak demi perkembangan sang pemain. Pasalnya, gelandang 27 tahun itu kesulitan menembus skuad utama Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta. 

1. Gustavo Franca Siap Bersinar di Arema FC

Gustavo Franca resmi gabung Arema FC. (Foto: Instagram/@_gufranca)
Gustavo Franca resmi gabung Arema FC. (Foto: Instagram/@_gufranca)

Meski demikian, petualangan Gustavo Franca di Indonesia belum selesai dengan melanjutkan kiprahnya bersama Arema FC. Pemain kelahiran Sao, Paulo, Brasil itu sangat senang bisa menjadi bagian dari Singo Edan -julukan Arema FC.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan presiden klub dan seluruh staf pelatih. Soal kepindahan ini, saya diterima dengan sangat baik oleh semua orang di sini, termasuk staf tim. Saya sangat senang bisa berada di sini,” kata Gustavo Franca, Rabu (21/1/2026).

2. Sudah Riset Arema FC

Gustavo Franca mengaku sudah mengetahui Arema FC yang memiliki kelompok suporter fanatik. Hal tersebut menjadi salah satu alasan ia bergabung dengan skuad polesan Marcos Santos di paruh kedua Super League 2025-2026. 

“Saya sudah sedikit mengenal kota ini dan juga pernah bermain melawan Arema. Saya tahu Arema FC memiliki suporter yang sangat fanatik. Karena itu, saya datang ke sini untuk membantu tim,” ujar Franca. 

 

