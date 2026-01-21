Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Umuh Muchtar: 1 Pemain Asing Gabung Persib Bandung, Federico Barba Bertahan

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |15:29 WIB
Umuh Muchtar: 1 Pemain Asing Gabung Persib Bandung, Federico Barba Bertahan
Federico Barba bertahan di Persib Bandung hingga akhir musim. (Foto: Instagram/@federicobarba)
A
A
A

MANAJER Persib Bandung, Umuh Muchtar, terang-terangan memastikan timnya hanya menambah satu pemain tambahan menghadapi putaran kedua musim 2025-2026. Bukan pemain lokal, personel anyar yang didatangkan manajemen Persib Bandung adalah pesepakbola asing..

Keputusan menambah satu pemain asing dilakukan berdasarkan kebutuhan tim. Saat ini Persib Bandung memiliki satu slot asing usai mencoret Wiliam Marcilio.

“Pemain baru kemungkinan cuma paling-paling kemungkinan cuma satu. Asing ya. Rencana asing,” kata Umuh Muchtar kepada awak media termasuk Okezone, Rabu (21/1/2026).

1. Batal Datangkan Joey Pelupessy

Joey Pelupessy tidak gabung Persib Bandung. (Foto: Instagram/@lommelskofficial)
Joey Pelupessy tidak gabung Persib Bandung. (Foto: Instagram/@lommelskofficial)

Pernyataan di atas sekaligus menepis rumor Persib Bandung akan mendatangkan Joey Pelupessy. Sebab, gelandang Timnas Indonesia itu merupakan pemain lokal, bukan asing.

“Bukan pemain timnas yang ada,” tegas Umuh Muchtar.

Meski demikian, pria yang kerap disapa Wak Haji Umuh (WHU) ini tidak mau membeberkan nama pemain asing yang akan didatangkan Persib Bandung itu. Satu yang pasti, pemain itu akan diperkenalkan.

“Ya untuk berita agar biar tidak simpang siur, ya, tunggu aja nanti. Mungkin besok atau lusa ada yang latihan penambahan dan tidaknya ketahuan,” tegas Umuh Muchtar.

“Apa ada yang ikut latihan, pemain baru, gitu kan atau tidak ada, Tunggu saja ya. Menurut Umuh Muchtar akan ada yang ikut latihan," ujar pria yang membantu Persib Bandung tiga kali juara Liga Indonesia.

Saat ini, mantan fullback kiri Paris Saint-Germain (PSG) Layvin Kurzawa kencang dikabarkan gabung Persib Bandung. Menurut media Prancis L'Equipe, Layvin Kurzawa, akan menandatangani kontrak enam bulan bersama Persib Bandung akhir pekan ini.

 

Halaman:
1 2
      
