HOME BOLA LIGA INDONESIA

3 Pemain Jebolan Piala Dunia yang Diisukan Gabung Persib Bandung pada Januari 2026, Nomor 1 Jesse Lingard!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |10:02 WIB
3 Pemain Jebolan Piala Dunia yang Diisukan Gabung Persib Bandung pada Januari 2026, Nomor 1 Jesse Lingard!
Jesse Lingard berpotensi gabung Persib Bandung. (Foto: Instagram/@jesselingard)
SEBANYAK 3 pemain jebolan Piala Dunia yang diisukan gabung Persib Bandung pada bursa transfer Januari 2026 akan diulas Okezone. Hingga lebih dari 10 hari bursa transfer Januari 2026 dibuka, manajemen Maung Bandung -julukan Persib Bandung- belum mengumumkan pemain baru.

Pemain Timnas Indonesia, Joey Pelupessy, yang sempat kencang dikaitkan dengan Persib Bandung justru dikabarkan gagal mendarat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Meski begitu, manjaemen Persib Bandung tidak berpangku tangan.

Ada beberapa pesepakbola top dunia yang diisukan gabung Persib Bandung. Tak tanggung-tanggung, pemain-pemain ini pernah main di Kualifikasi Piala Dunia zona Eropa hingga putaran final Piala Dunia! Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 3 pemain jebolan Piala Dunia yang diisukan gabung Persib Bandung pada Januari 2026:

1. Jesse Lingard (Tanpa Klub)

Jesse Lingard gabung FC Seoul

Jesse Lingard berstatus tanpa klub setelah meninggalkan tim Korea Selatan, FC Seoul, di akhir tahun 2025. Lantas, kenapa Jesse Lingard bisa dikait-kaitkan dengan Persib Bandung? Usut punya usut, Jesse Lingard memiliki agen yang sama dengan penyerang Persib Bandung, Andrew Jung, yakni Wasserman.

Jesse Lingard yang mencetak satu gol dan dua assist di Piala Dunia 2018, bisa dibilang pemain yang paling pas untuk dioperasikan di posisi nomor 10. Pengalaman Jesse Lingard main di Eropa dan Asia, dapat menjadi tenaga tambahan luar biasa bagi Persib Bandung.

2. Layvin Kurzawa (Tanpa Klub)

Layvin Kurzawa. (Foto: Instagram/kurzawa)

Nama selanjutnya ada mantan fullback kiri PSG Layvin Kurzawa. Uniknya, Layvin Kurzawa juga dinaungi agen yang sama dengan Andrew Jung dan Jesse Lingard.

Menurut media Prancis L’Equipe, Layvin Kurzawa akan mendantangani kontrak Persib Bandung akhir pekan ini. Pemain yang beberapa kali membela Timnas Prancis di Kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Eropa akan meningkatkan kualitas pertahanan Persib Bandung.

 

