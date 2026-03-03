4 Pemain Top Real Madrid yang Jalankan Puasa Ramadhan 2026, Nomor 1 Bek Senior Los Blancos

BULAN suci Ramadhan 2026 kembali menjadi momen istimewa bagi sejumlah bintang sepak bola di liga-liga top Eropa, termasuk di kubu raksasa Spanyol, Real Madrid. Di tengah tuntutan fisik yang luar biasa untuk bersaing di level tertinggi, para pemain Muslim Los Blancos –julukan Madrid– tetap teguh menyeimbangkan kewajiban spiritual dengan karier profesional mereka.

Berikut 4 Pemain Top Real Madrid yang Jalankan Puasa Ramadhan 2026:

1. Antonio Rudiger

Antonio Rudiger. Florentino Perez. twitter/realmadrid

Bek tengah senior berusia 33 tahun ini adalah sosok krusial di jantung pertahanan Real Madrid. Pemain berdarah Jerman dan Sierra Leone ini dikenal sebagai Muslim yang sangat taat.

Sejak masa baktinya di Chelsea hingga pindah ke Madrid pada 2022, Rudiger dikenal rajin menjalankan salat berjamaah. Sayanya di musim ini Rudiger banyak mengalami cedera sehingga kesulitan bersaing untuk menembus skuad utama.

2. Brahim Diaz

Brahim Diaz merayakan buka puasa bersama komunitas Maroko di Madrid. (Foto: Instagram/adilhacmi)

Penyerang sayap berusia 26 tahun ini memiliki latar belakang budaya yang kuat. Meski lahir di Malaga, Spanyol, identitas keislaman Diaz diwarisi dari garis keturunan Maroko.

Baru-baru ini, Diaz bahkan terlihat membaur dengan komunitas Maroko dalam acara buka puasa bersama di Pusat Kebudayaan Islam Madrid. Walaupun harus bersaing ketat untuk memperebutkan posisi utama di skuat asuhan Alvaro Arbeloa, Diaz tetap konsisten menjalankan puasa di sela-sela jadwal padat kompetisi.

3. Arda Guler

Arda Guler. (Foto: Instagram @bolaaceh)

Wonderkid asal Turki ini tidak hanya mencuri perhatian lewat skill olah bolanya, tetapi juga lewat kepribadiannya yang religius. Guler yang baru berusia 21 tahun memiliki selebrasi ikonik mengangkat jari telunjuk ke atas setelah mencetak gol, yang ia maknai bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah SWT.