Masyarakat Malaysia Sentil Kasus 7 Pemain Naturalisasi Palsu: Sepakbola Kita akan Terus Korup!

Masyarakat Malaysia ternyata mulai jengah dengan kasus pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisas Timnas Malaysia (Foto: Instagram/@malaysia_nt)

MASYARAKAT Malaysia ternyata mulai jengah dengan kasus pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi Timnas Malaysia. Mereka meyakini sepakbola di Negeri Jiran akan terus korup!

Kasus pemalsuan dokumen naturalisasi yang menjerat 7 pemain Timnas Malaysia itu berlangsung sejak 2025. Mereka adalah Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal, Hector Hevel.

1. Sanksi Berat

FIFA sempat menjatuhkan sanksi berat kepada 7 pemain tersebut. Mereka masing-masing dijatuhi denda 2.000 Franc Swiss (setara Rp43 juta) plus larangan beraktivitas apa pun di dunia sepakbola selama 12 bulan.

Para pemain itu didakwa bersalah memalsukan dokumen dan melanggar ketentuan naturalisasi FIFA. Ketujuh pesepakbola tersebut terbukti tidak memiliki darah keturunan Malaysia sehingga tidak diizinkan membela Harimau Malaya.

2. Tetap Korup

Kasus tersebut membuat masyarakat Malaysia jengah. Akun X @OnefootballM bahkan meyakini sepakbola di negaranya akan terus korup jika pelaku sesungguhnya tidak diusut tuntas.

“Hanya di Malaysia. Pemain bisa bermain di liga domestik sebagai warga negara Malaysia tetapi tak layak bermain di level internasional karena warga negara tidak sah,” cuit akun tersebut, dikutip Sabtu (7/3/2026).