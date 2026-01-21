Persib Bandung Datangkan Bek Timnas Belanda di Piala Dunia 2014 Terence Kongolo?

PERSIB Bandung berbenah di bursa transfer Januari 2026. Manajemen Maung Bandung -julukan Persib Bandung- dikabarkan berminat mendatangkan bek Timnas Belanda di Piala Dunia 2014, Terence Kongolo, di bursa transfer Januari 2026.

“Persib Bandung dikabarkan tertarik dengan Terence Kongolo (31) jika Federico Barba benar-benar sepakat untuk meninggalkan klub,” tulis akun @SeledingTekel.

Terence Kongolo berpotensi gabung Persib Bandung. (Foto: X/@SeledingTekel)

Dalam beberapa minggu terakhir, Federico Barba diisukan segera meninggalkan Persib Bandung. Faktor keluarga menjadi penyebab utama mantan bek Como 1907 itu ingin kembali ke italia.

1. Terence Kongolo seperti Federico Barba

Jika dilihat gaya bermain, Terence Kongolo mirip Federico Barba. Keduanya sama-sama fasih saat dimainkan sebagai bek tengah maupun fullback kiri.

Karena itu, jika Federico Barba benar-benar meninggalkan Persib Bandung, Terence Kongolo bisa muncul sebagai pemain andalan di lini pertahanan Persib Bandung. Secara postur, Terence Kongolo juga sangat menjulang, yang mana tinggi badannya mencapai 188 sentimeter.

2. Perjalanan Karier Terence Kongolo

Terence Kongolo yang kini berusia 31 tahun, memiliki karier panjang di dunia profesional. Ia sempat lima tahun (2012-2017) membela tim senior Feyenoord Rotterdam dan mencatatkan tiga gol dan sembilan assist dari 138 pertandingan.