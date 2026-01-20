Pemain Timnas Indonesia Joey Pelupessy Gagal Gabung Persib Bandung?

PEMAIN Timnas Indonesia Joey Pelupessy berpotensi batal gabung Persib Bandung di bursa transfer Januari 2026. Menurut informasi yang didapat pengamat sepakbola Tanah Air, Binder Singh, ada potensi Joey Pelupessy batal gabung Persib Bandung.

1. Joey Pelupessy Sempat Diisukan Dekat dengan Persib Bandung

Joey Pelupessy sempat dikabarkan sudah sangat dekat untuk gabung Persib Bandung. Bahkan peluang gelandang 32 tahun itu gabung Maung Bandung -julukan Persib Bandung- mencapai 99 persen.

Joey Pelupessy berpotensi batal gabung Persib Bandung. (Foto: Instagram/@lommelskofficial)

“Tapi, yang saya ingin bahas soal Joey Pelupessy yang sebelumnya banyak dikatakan akan gabung ke Persib. Setelah saya cek dari sumber saya, dia (sumber Bung Binder Singh) mengatakan 99 persen Joey Pelupesy gabung Persib. Tapi, 99 persen ada jejak digitalnya bahwa belum ada tanda tangan kontrak, belum ada deal. Baru ada tahap pendekatan dan diskusi, baru masuk ke negosiasi,” kata Bung Binder -sapaan akrab Binder Singh, Okezone mengutip dari channel YouTube Bola Bung Binder, Selasa (20/1/2026).

2. Alami Deadlock

Bung Binder mendapat informasi ada deadlock antara Persib Bandung dan Joey Pelupessy. Ia memprediksi kemungkinan Joey Pelupessy kesulitan beradaptasi di Persib Bandung menjadi alasan kemungkinan Maung Bandung batal menggaet eks kapten FC Groningen tersebut.

Sekadar diketahui, Joey Pelupessy menghabiskan seluruh karier sepakbolanya di Eropa. Ia pernah memperkuat FC Twente, Heracles Almelo, Sheffield Wednesday, Giresunspor, FC Groningen dan kini membela klub Liga 2 Belanda, Lommmel SK.

Ditakutkan ketika membela Persib Bandung, Joey Pelupessy butuh waktu lama untuk beradaptasi. Di saat bersamaan, Persib Bandung membutuhkan pemain yang cepat nyetel untuk membantu Maung Bandung melaju jauh di AFC Champions League 2 2025-2026 dan mempertahankan gelar Super League 2025-2026.