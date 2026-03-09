Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

7 Pemain Langganan Timnas Indonesia yang Tak Dipanggil John Herdman, Nomor 1 Kena Sanksi FIFA!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |19:59 WIB
7 Pemain Langganan Timnas Indonesia yang Tak Dipanggil John Herdman, Nomor 1 Kena Sanksi FIFA!
Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman. (Foto: PSSI)
A
A
A

GELIAT persiapan Timnas Indonesia menyambut FIFA Series 2026 yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 27-30 Maret mendatang memicu reaksi beragam dari publik sepak bola Tanah Air. Pelatih anyar John Herdman telah merilis daftar sementara berisi 41 pemain pada Senin (9/3/2026) dini hari WIB.

Meski kembalinya nama-nama seperti Elkan Baggott dan Ezra Walian disambut riuh penuh suka cita oleh warganet, kenyataan pahit harus diterima sejumlah pilar utama. Badai cedera hingga sanksi disiplin dari FIFA memaksa beberapa pemain langganan absen dari daftar panggil. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 7 Pemain Langganan Timnas Indonesia yang Tak Dipanggil John Herdman:

1. Thom Haye (Sanksi FIFA)

Thom Haye bikin Persib Bandung unggul 1-0 atas Malut United persib
Thom Haye bikin Persib Bandung unggul 1-0 atas Malut United persib

Gelandang andalan milik Persib Bandung ini terpaksa menepi karena hukuman skorsing empat pertandingan dari FIFA. Sanksi ini merupakan buntut dari keributan pada Putaran 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Haye diprediksi baru bisa kembali merumput saat Piala AFF 2026 mendatang.

2. Shayne Pattynama (Sanksi FIFA)

Shayne Pattynama. (Foto: Instagram/persija)
Shayne Pattynama. (Foto: Instagram/persija)

Nasib serupa dialami bek sayap Persija Jakarta ini. Akibat insiden pada Oktober 2025 di ajang kualifikasi yang sama, Pattynama dijatuhi hukuman larangan bertanding yang membuatnya harus melewatkan agenda FIFA Series bulan ini.

3. Asnawi Mangkualam (Cedera ACL)

Asnawi Mangkualam
Asnawi Mangkualam

Kabar duka datang dari Port FC, di mana Asnawi mengalami cedera Anterior Cruciate Ligament (ACL) yang cukup parah. Setelah menjalani operasi bulan lalu, sang kapten diperkirakan harus absen minimal selama enam bulan untuk proses pemulihan.

4. Pratama Arhan (Cedera Lutut)

Pratama Arhan. (Foto: Instagram/pratamaarhan8)
Pratama Arhan. (Foto: Instagram/pratamaarhan8)

Spesialis lemparan ke dalam asal Bangkok United ini juga harus naik meja bedah. Cedera lutut yang dialaminya memaksa Arhan fokus pada rehabilitasi pascaoperasi, sehingga posisinya di sisi kiri pertahanan Garuda sementara waktu kosong.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/51/3205696/elkan_baggott-uAIU_large.jpg
3 Pemain Timnas Indonesia yang Segera Comeback, Nomor 1 Elkan Baggott!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/51/3205321/john_herdman-ylF3_large.jpg
6 Pemain Keturunan yang Berpotensi Dinaturalisasi untuk Perkuat Timnas Indonesia, Nomor 1 Target Utama John Herdman?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/46/3204831/arda_guler-W1qc_large.jpg
4 Pemain Top Real Madrid yang Jalankan Puasa Ramadhan 2026, Nomor 1 Bek Senior Los Blancos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/51/3204479/timnas_indonesia_kecil_peluang_menggantikan_posisi_iran_di_piala_dunia_2026_pssi-ZYhS_large.jpg
4 Negara yang Berpotensi Gantikan Iran jika Mundur dari Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Ada Kesempatan?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/03/08/51/1684583/hasil-all-england-2026-raymondjoaquin-terhenti-di-semifinal-indonesia-tanpa-gelar-dgy.webp
Hasil All England 2026: Raymond/Joaquin Terhenti di Semifinal, Indonesia Tanpa Gelar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/03/09/alessandro_bastoni.jpg
Alessandro Bastoni Cedera Parah di Derby Milan, Gennaro Gattuso Panik
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement