GELIAT persiapan Timnas Indonesia menyambut FIFA Series 2026 yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 27-30 Maret mendatang memicu reaksi beragam dari publik sepak bola Tanah Air. Pelatih anyar John Herdman telah merilis daftar sementara berisi 41 pemain pada Senin (9/3/2026) dini hari WIB.

Meski kembalinya nama-nama seperti Elkan Baggott dan Ezra Walian disambut riuh penuh suka cita oleh warganet, kenyataan pahit harus diterima sejumlah pilar utama. Badai cedera hingga sanksi disiplin dari FIFA memaksa beberapa pemain langganan absen dari daftar panggil. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 7 Pemain Langganan Timnas Indonesia yang Tak Dipanggil John Herdman:

1. Thom Haye (Sanksi FIFA)

Thom Haye bikin Persib Bandung unggul 1-0 atas Malut United persib

Gelandang andalan milik Persib Bandung ini terpaksa menepi karena hukuman skorsing empat pertandingan dari FIFA. Sanksi ini merupakan buntut dari keributan pada Putaran 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Haye diprediksi baru bisa kembali merumput saat Piala AFF 2026 mendatang.

2. Shayne Pattynama (Sanksi FIFA)

Shayne Pattynama. (Foto: Instagram/persija)

Nasib serupa dialami bek sayap Persija Jakarta ini. Akibat insiden pada Oktober 2025 di ajang kualifikasi yang sama, Pattynama dijatuhi hukuman larangan bertanding yang membuatnya harus melewatkan agenda FIFA Series bulan ini.

3. Asnawi Mangkualam (Cedera ACL)

Asnawi Mangkualam

Kabar duka datang dari Port FC, di mana Asnawi mengalami cedera Anterior Cruciate Ligament (ACL) yang cukup parah. Setelah menjalani operasi bulan lalu, sang kapten diperkirakan harus absen minimal selama enam bulan untuk proses pemulihan.

4. Pratama Arhan (Cedera Lutut)

Pratama Arhan. (Foto: Instagram/pratamaarhan8)

Spesialis lemparan ke dalam asal Bangkok United ini juga harus naik meja bedah. Cedera lutut yang dialaminya memaksa Arhan fokus pada rehabilitasi pascaoperasi, sehingga posisinya di sisi kiri pertahanan Garuda sementara waktu kosong.