HOME BOLA LIGA INDONESIA

Mantan Pemain PSG Layvin Kurzawa Gabung Persib Bandung? Dibocorkan Jurnalis Prancis!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |21:21 WIB
Mantan Pemain PSG Layvin Kurzawa Gabung Persib Bandung? Dibocorkan Jurnalis Prancis!
Layvin Kurzawa segera gabung Persib Bandung. (Foto: Instagram/@kurzawa)
A
A
A

JURNALIS asal Prancis yang bekerja di Footmercato, Sebastian Denis, mengatakan Persib Bandung tengah melakukan negosiasi untuk mengamakan mantan fullback kiri andalan Paris Saint-Germaiin (PSG), Layvin Kurzawa. Persib Bandung membutuhkan tenaga Layvin Kurzawa untuk melaju jauh di AFC Champions League 2 2025-2026 sekaligus mempertahankan trofi Liga Indonesia.

“Pemain agen bebas Layvin Kurzawa dalam pembicaraan yang intens dengan klub Indonesia, Persib Bandung,” tulis Sebastian Denis di akun X-nya, @sebnonda.

Layvin Kurzawa negosiasi dengan Persib Bandung. (Foto: X/@sebnonda)
Layvin Kurzawa negosiasi dengan Persib Bandung. (Foto: X/@sebnonda)

“Persib Bandung dinilai sebagai salah satu klub paling populer di Asia dan telah lolos ke 16 besar Liga Champions Asia 2 (AFC Champions League Two),” lanjut Sebastian Denis.

1. Karier Gemilang Layvin Kurzawa

Layvin Kurzawa bukanlah pesepakbola kacangan. Ia sempat menjadi pemain andalan AS Monaco pada 2010-2015, PSG (2015-2024), Fulham (2022-2023) dan Boavista (2025). Penampilan Layvin Kurzawa paling banyak bersama PSG.

Dalam periode tersebut, pesepakbola yang kini berusia 33 tahun mencetak 14 gol dan 23 assist dari 154 pertandingan. Selama membela PSG, Layvin Kurzawa memenangkan 19 trofi, termasuk lima gelar Liga Prancis.

Ia juga 13 kali membela Timnas Prancis dengan koleksi satu gol.  Sayangnya, Layvin Kurzawa sudah lama tidak bemain. Klub terakhir yang dibela Layvin Kurzawa adalah klub Liga Portugal, Boavista, di musim 2024-2025, yang itu berarti ia sudah absen sekira enam bulan.

 

