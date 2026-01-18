Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ingin Comeback Bela Timnas Indonesia, Saddil Ramdani Siap Menggila di Persib Bandung

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |15:29 WIB
Ingin <i>Comeback</i> Bela Timnas Indonesia, Saddil Ramdani Siap Menggila di Persib Bandung
Pemain Persib Bandung, Saddil Ramdani. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
A
A
A

BANDUNG – Winger Persib Bandung, Saddil Ramdani, secara terbuka mengungkapkan hasratnya yang mendalam untuk kembali berseragam Timnas Indonesia. Setelah sekian lama absen dari panggung internasional, pemain berusia 27 tahun ini bertekad menjadikan performa gemilangnya bersama Pangeran Biru sebagai batu loncatan agar dilirik oleh pelatih anyar Skuad Garuda, John Herdman.

1. Kontribusi Nyata untuk Persib

Saddil tampil cukup impresif di musim debutnya bersama Persib Bandung. Eks pemain Sabah FC itu menjadi bagian penting dari laju Pangeran Biru yang sukses keluar sebagai juara paruh musim Super League 2025-2026.

Tercatat, Saddil sudah tampil sebanyak 15 kali bersama Persib Bandung di Super League 2025/2026 dengan mengemas dua gol dan satu assist. Selain itu, dia juga telah mencatatkan lima penampilan di AFC Champions League Two musim ini dengan torehan satu gol.

Agaknya, penampilan impresif tersebut membuka harapan untuk dirinya bisa kembali memperkuat Timnas Indonesia. Saddil pun mengaku rindu mengenakan seragam Merah Putih dengan lambang Garuda di dada.

Aksi Saddil Ramdani di laga Persib Bandung vs Port FC @saddilramdanii
Aksi Saddil Ramdani di laga Persib Bandung vs Port FC @saddilramdanii

“Kami sebagai pemain Indonesia tentu rindu untuk bermain di Timnas Indonesia,” kata Saddil kepada wartawan termasuk Okezone, Minggu (18/1/2026).

“Siapa yang tidak ingin membela Timnas Indonesia, semua pasti ingin,” tambahnya.

 

