HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pantang Menyerah Kejar Persib Bandung, Persija Jakarta Siap Habis-habisan di 10 Laga Tersisa

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |04:01 WIB
Pantang Menyerah Kejar Persib Bandung, Persija Jakarta Siap Habis-habisan di 10 Laga Tersisa
Persija Jakarta siap bersaing hingga akhir demi gelar juara Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

JAKARTA – Ambisi Persija Jakarta untuk merengkuh takhta juara Super League 2025-2026 masih membara meski baru saja ditahan oleh Borneo FC. Dua pilar asing Macan Kemayoran, Emaxwell Souza dan Fabio Calonego, menegaskan seluruh elemen tim telah sepakat untuk melipatgandakan semangat dan berjuang habis-habisan hingga tetes darah terakhir demi mengudeta posisi puncak klasemen.

Persija Jakarta harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 2-2 melawan Borneo FC Samarinda. Pertandingan tersebut berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta pada Selasa 3 Maret 2026 lalu.

Hasil tersebut tentu bukan akhir yang diharapkan oleh Persija. Kekecewaan muncul karena tim Macan Kemayoran sebenarnya memiliki peluang untuk mengamankan kemenangan.

Terlebih, hasil ini mempengaruhi posisi Macan Kemayoran di klasemen sementara. Mereka kini gagal mendekat ke pemuncak klasemen Persib Bandung. Saat ini, Persija duduk di posisi kedua dengan koleksi 51 poin, tertinggal tiga angka dari Persib.

1. Dukungan Jakmania

Meski begitu, semangat para pemain tetap terjaga. Mereka menilai perjuangan tim sepanjang laga menjadi modal penting untuk menatap sisa musim.

Emaxwell Souza
Emaxwell Souza

Maxwell mengaku bangga dengan karakter yang ditunjukkan rekan-rekannya di lapangan. Dia juga menegaskan tim tetap bertekad melanjutkan perjuangan hingga akhir kompetisi.

“Kami hampir menang, tetapi saya bangga dengan perjuangan dan tekad kami hingga akhir. Saya berterima kasih kepada para penggemar atas dukungan mereka yang tak tergoyahkan," kata Maxwell dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Minggu (8/3/2026).

 

Halaman:
1 2
      
