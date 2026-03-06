Begini Cara Rizky Ridho Bangkitkan Motivasi Skuad Persija Jakarta untuk Kejar Persib Bandung di Super League

PEMAIN Persija Jakarta Rizky Ridho menegaskan timnya harus berbenah jika ingin memepet Persib Bandung dalam perebutan gelar juara Super League 2025-2026. Ia ingin Persija Jakarta tidak mudah kehilangan poin dalam 10 laga sisa Super League 2025-2026.

Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- baru saja gagal meraih kemenangan di kandang usai bermain 2-2 melawan Borneo FC. Laga itu berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), pada Selasa 3 Maret 2026.

1. Rizky Ridho Kecewa Persija Jakarta Gagal Menang atas Borneo FC

Rizky Ridho bangkitkan motivasi skuad Persija Jakarta untuk mengejar Persib Bandung. (Foto: Instagram/@rizkyridhoramadhani)

Rizky Ridho mengatakan hasil akhir melawan Borneo FC memang tidak sesuai target, yakni kemenangan. Setelah imbang melawan Borneo FC, Persija Jakarta wajib meraih kemenangan demi kemenangan di 10 laga sisa.

"Bukan hasil yang diinginkan. Evaluasi dan maju lagi ke depan," kata Rizky Ridho, Okezone mengutip dari akun Instagram-nya, @rizkyridhoramadhani, Jumat (6/3/2026).

2. Bahagia Dapat Dukungan dari The Jakmania

Pemain berposisi bek itu mengatakan senang terus mendapatkan dukungan penuh dari suporter Persija Jakarta, The Jakmania. Baginya, kehadiran suporter sangat penting untuk membakar daya juang pemain di lapangan.

"Terima kasih selalu setia di samping kami Jak," ucapnya.