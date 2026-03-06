Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Begini Cara Rizky Ridho Bangkitkan Motivasi Skuad Persija Jakarta untuk Kejar Persib Bandung di Super League

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |00:05 WIB
Begini Cara Rizky Ridho Bangkitkan Motivasi Skuad Persija Jakarta untuk Kejar Persib Bandung di Super League
Rizky Ridho masih ingin Persija Jakarta juara Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/@rizkyridhoramadhani)
A
A
A

PEMAIN Persija Jakarta Rizky Ridho menegaskan timnya harus berbenah jika ingin memepet Persib Bandung dalam perebutan gelar juara Super League 2025-2026. Ia ingin Persija Jakarta tidak mudah kehilangan poin dalam 10 laga sisa Super League 2025-2026.

Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- baru saja gagal meraih kemenangan di kandang usai bermain 2-2 melawan Borneo FC. Laga itu berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), pada Selasa 3 Maret 2026.

1. Rizky Ridho Kecewa Persija Jakarta Gagal Menang atas Borneo FC

Rizky Ridho bangkitkan motivasi skuad Persija Jakarta untuk mengejar Persib Bandung. (Foto: Instagram/@rizkyridhoramadhani)
Rizky Ridho bangkitkan motivasi skuad Persija Jakarta untuk mengejar Persib Bandung. (Foto: Instagram/@rizkyridhoramadhani)

Rizky Ridho mengatakan hasil akhir melawan Borneo FC memang tidak sesuai target, yakni kemenangan. Setelah imbang melawan Borneo FC, Persija Jakarta wajib meraih kemenangan demi kemenangan di 10 laga sisa.

"Bukan hasil yang diinginkan. Evaluasi dan maju lagi ke depan," kata Rizky Ridho, Okezone mengutip dari akun Instagram-nya, @rizkyridhoramadhani, Jumat (6/3/2026).

2. Bahagia Dapat Dukungan dari The Jakmania

Pemain berposisi bek itu mengatakan senang terus mendapatkan dukungan penuh dari suporter Persija Jakarta, The Jakmania. Baginya, kehadiran suporter sangat penting untuk membakar daya juang pemain di lapangan.

"Terima kasih selalu setia di samping kami Jak," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/49/3205247/mauricio_souza_tak_kuasa_menyanjung_fabio_calonego-GxLk_large.jpg
Mauricio Souza Sanjung Fabio Calonego Usai Cetak 2 Gol Indah buat Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/49/3205252/persija_jakarta_x_vida-P28n_large.jpg
Persija Jakarta Cetak Sejarah Digital, Rangkul VIDA demi Keamanan Kontrak dan Administrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/49/3205229/persib_bandung_pasang_badan_untuk_pemainnya_kakang_rudianto_dan_bek_persebaya_surabaya_mikael_tata_yang_menjadi_korban_rasisme-915S_large.jpg
Kakang Rudianto dan Mikael Tata Jadi Korban Rasisme, Persib Bandung Pasang Badan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/49/3204899/persija_jakarta_dan_borneo_fc_bermain_sama_kuat_2_2_di_jis-z3Ek_large.jpg
Gagal Capai Target Lawan Persija Jakarta, Pelatih Borneo FC: Tetap Bersyukur
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/03/05/11/1683565/pola-makan-tetap-terjaga-rahasia-beckham-putra-hadapi-jadwal-padat-persib-di-bulan-ramadan-oxu.webp
Pola Makan Tetap Terjaga, Rahasia Beckham Putra Hadapi Jadwal Padat Persib di Bulan Ramadan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/03/05/tottenham_hotspur_terancam_degradasi_musim_ini.jpg
Terancam Degradasi, Tottenham Hotspur Bisa Rugi Rp5,18 Triliun
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement