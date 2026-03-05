Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gagal Capai Target Lawan Persija Jakarta, Pelatih Borneo FC: Tetap Bersyukur

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |04:05 WIB
Gagal Capai Target Lawan Persija Jakarta, Pelatih Borneo FC: Tetap Bersyukur
Persija Jakarta dan Borneo FC bermain sama kuat 2-2 di JIS. (Foto: Media Persija Jakarta)
A
A
A

PELATIH Borneo FC, Fabio Lefundes, bereaksi usai timnya menahan Persija Jakarta di pekan ke-24 Super League 2025-2026. Menurut Fabio Lefundes, raihan satu poin sangat penting bagi skuad Pesut Etam -julukan Borneo FC. 

Borneo FC mencuri satu poin penting usai menahan Persija Jakarta dengan skor 2-2 di Jakarta International Stadium (JIS), Selasa 3 Maret 2026. Jalannya pertandingan pun begitu sengit, karena kedua kesebelasan saling berbalas gol. 

1. Persija Jakarta 2 Kali Unggul

Gustavo Almeida sempat bikin Persija Jakarta unggul atas Borneo FC. (Foto: Instagram/@persija)
Gustavo Almeida sempat bikin Persija Jakarta unggul atas Borneo FC. (Foto: Instagram/@persija)

Persija Jakarta membuka keran golnya lebih dulu lewat Gustavo Almeida (47’), namun berhasil dibalas Juan Villa pada menit ke-62. Kemudian kubu tuan rumah menggandakan keunggulan lewat Fabio Calonego (75’), namun Borneo FC berhasil mengejutkan dengan gol telat Ikhsan Zikrak (90+4’).

“Pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa pertandingan ini menurut saya sangat luar biasa buat kedua tim. Mereka memberikan satu pertandingan buat penonton, mungkin mereka senang menontonnya,” kata Fabio Lefundes dalam konferensi pers pascalaga.

Fabio Lefundes menyadari sejak awal skuadnya akan menjalani pertandingan yang sulit melawan Persija Jakarta. Namun, ia cukup puas karena para pemain Borneo FC bisa merespons dengan sangat baik. 

“Kami tahu kesulitan yang akan dihadirkan di lapangan ini, tetapi kami berhasil melakukannya di sebagian besar waktu pertandingan,” sambung juru taktik asal Brasil ini.

 

