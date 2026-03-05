Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Ditahan Borneo FC, Rizky Ridho: Peluang Juara Super League 2025-2026 Masih Terbuka!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |00:05 WIB
Persija Jakarta Ditahan Borneo FC, Rizky Ridho: Peluang Juara Super League 2025-2026 Masih Terbuka!
Rizky Ridho (kanan) kecewa Persija Jakarta gagal menang atas Borneo FC. (Foto: Persija.id)
A
A
A

KAPTEN Persija Jakarta, Rizky Ridho, kecewa timnya gagal mendulang poin penuh melawan Borneo FC di pekan ke-24 Super League 2025-2026. Meski begitu, ia menegaskan asa Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- meraih gelar juara Super League 2025-2026 masih terbuka. 

Persija Jakarta bermain 2-2 saat menjamu Borneo FC di Jakarta International Stadium (JIS), Selasa 3 Maret 2026 malam WIB. Pertandingan tersebut berjalan cukup sengit dengan kedua kesebelasan saling berbalas gol. 

Gustavo Almeida sempat bikin Persija Jakarta unggul atas Borneo FC. (Foto: Instagram/@persija)
Gustavo Almeida sempat bikin Persija Jakarta unggul atas Borneo FC. (Foto: Instagram/@persija)

Dua gol Macan Kemayoran dicetak Gustavo Almeida (47’) dan Fabio Calonego (75’). Sementara itu, dua gol skuad Pesut Etam -julukan Borneo FC- dicetak lewat aksi Juan Villa (62’), dan gol telat Ikhsan Zikrak (90+4’).

1. Rizky Ridho Kecewa Persija Jakarta Gagal Atasi Borneo FC

Usai pertandingan, Rizky Ridho sangat menyayangkan Persija Jakarta harus membuang dua poin di laga kandang. Padahal, kemenangan menjadi hasil yang wajib mereka raih untuk menempel ketat Persib Bandung di puncak klasemen sementara Super League 2025-2026.

“Sayang sekali kita harus buang dua poin lagi di kandang. Semuanya tentu kecewa dengan hasil ini,” kata Rizky Ridho usai pertandingan.

“Kita berusaha memberikan tiga poin juga untuk kita semakin dekat ke klasemen atas sesuai dengan target kita juara,” sambung Rizky Ridho.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/49/3205031/bernardo_tavares_memuji_daya_juang_persebaya_surabaya_usai_mengimbangi_persib_bandung_2_2-MoF1_large.jpg
Bernardo Tavares Puji Daya Juang Persebaya Surabaya Usai Imbangi Persib Bandung 2-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/49/3205024/fabio_lefundes_tak_kuasa_memuji_rivaldo_pakpahan_usai_borneo_fc_mengimbangi_persija_jakarta_2_2-k1Wh_large.jpg
Fabio Lefundes Puji Rivaldo Pakpahan Usai Borneo FC Imbangi Persija Jakarta 2-2: Pemain Lokal Terbaik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/49/3204985/marc_klok_masih_menyesali_laga_persebaya_surabaya_vs_persib_bandung_yang_berakhir_2_2-VtfB_large.jpg
Marc Klok Masih Sesali Persib Bandung Ditahan Persebaya Surabaya 2-2: Seharusnya Menang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/49/3204879/mauricio_souza_kecewa_persija_jakarta_gagal_menang_atas_borneo_fc_okezone-awiM_large.jpg
Persija Jakarta Gagal Kalahkan Borneo FC, Mauricio Souza: Kami Buang Banyak Peluang!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/03/04/11/1683073/hasil-liga-inggris-wolves-hancurkan-liverpool-lewat-gol-injury-time-pgi.jpg
Hasil Liga Inggris: Wolves Hancurkan Liverpool Lewat Gol Injury Time
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2021/09/19/ricardo_kaka.jpg
Kaka Buka-bukaan Ingin Culik 1 Pemain Inter untuk Bermain di AC Milan, Siapa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement