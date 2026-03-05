Persija Jakarta Ditahan Borneo FC, Rizky Ridho: Peluang Juara Super League 2025-2026 Masih Terbuka!

KAPTEN Persija Jakarta, Rizky Ridho, kecewa timnya gagal mendulang poin penuh melawan Borneo FC di pekan ke-24 Super League 2025-2026. Meski begitu, ia menegaskan asa Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- meraih gelar juara Super League 2025-2026 masih terbuka.

Persija Jakarta bermain 2-2 saat menjamu Borneo FC di Jakarta International Stadium (JIS), Selasa 3 Maret 2026 malam WIB. Pertandingan tersebut berjalan cukup sengit dengan kedua kesebelasan saling berbalas gol.

Gustavo Almeida sempat bikin Persija Jakarta unggul atas Borneo FC. (Foto: Instagram/@persija)

Dua gol Macan Kemayoran dicetak Gustavo Almeida (47’) dan Fabio Calonego (75’). Sementara itu, dua gol skuad Pesut Etam -julukan Borneo FC- dicetak lewat aksi Juan Villa (62’), dan gol telat Ikhsan Zikrak (90+4’).

1. Rizky Ridho Kecewa Persija Jakarta Gagal Atasi Borneo FC

Usai pertandingan, Rizky Ridho sangat menyayangkan Persija Jakarta harus membuang dua poin di laga kandang. Padahal, kemenangan menjadi hasil yang wajib mereka raih untuk menempel ketat Persib Bandung di puncak klasemen sementara Super League 2025-2026.

“Sayang sekali kita harus buang dua poin lagi di kandang. Semuanya tentu kecewa dengan hasil ini,” kata Rizky Ridho usai pertandingan.

“Kita berusaha memberikan tiga poin juga untuk kita semakin dekat ke klasemen atas sesuai dengan target kita juara,” sambung Rizky Ridho.