HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Gagal Kalahkan Borneo FC, Mauricio Souza: Kami Buang Banyak Peluang!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |09:28 WIB
Persija Jakarta Gagal Kalahkan Borneo FC, Mauricio Souza: Kami Buang Banyak Peluang!
Mauricio Souza kecewa Persija Jakarta gagal menang atas Borneo FC. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
PELATIH Persija Jakarta, Mauricio Souza, mengungkap penyebab timnya gagal menang atas Borneo FC. Mauricio Souza mengatakan, Persija Jakarta gagal memanfaatkan peluang serta hilang konsentrasi ketika unggul.

Persija Jakarta ditahan Borneo FC 2-2 di pekan ke-24 Super League 2025-2026. Pertandingan itu digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta pada Selasa 3 Maret 2026 malam WIB.

1. Persija Jakarta 2 Kali Unggul atas Borneo FC

Gustavo Almeida sempat bikin Persija Jakarta unggul atas Borneo FC. (Foto: Instagram/@persija)
Gustavo Almeida sempat bikin Persija Jakarta unggul atas Borneo FC. (Foto: Instagram/@persija)

Dalam laga tersebut, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- sempat unggul dua kali sebelum disamakan Borneo FC. Dua gol Persija dicatatkan Gustavo Almeida (47') dan Fabio Calonego (75').

Sementara itu, Pesut Etam -julukan Borneo FC- membalas via Juan Villa (62') dan Ikhsan Zikrak (90+4'). Hasil imbang ini terasa seperti kekalahan bagi Persija Jakarta. Sebab, dominasi serta keunggulan mereka seperti sia-sia.

"Di babak pertama kami punya beberapa kesempatan untuk mencetak gol. Ada dua peluang dari Alano Lima, kemudian Alaeddine Ajaraie juga punya momen bagus," kata Mauricio Souza dalam konferensi pers pascalaga yang dihadiri Okezone, Rabu (3/3/2026).

"Kalau peluang-peluang itu bisa dimaksimalkan, mungkin hasilnya akan berbeda,” tambah mantan pelatih Madura United ini.

 

