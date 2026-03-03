Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

4 Kiper dengan Clean Sheet Terbanyak di Super League 2025-2026, Nomor 1 Benteng Kukuh Persib Bandung

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |20:59 WIB
4 Kiper dengan Clean Sheet Terbanyak di Super League 2025-2026, Nomor 1 Benteng Kukuh Persib Bandung
Kiper Persib Bandung, Teja Paku Alam. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

ADA 4 kiper dengan clean sheet terbanyak di ajang Super League 2025-2026 yang menarik untuk dibahas. Nomor satu jelas dikuasai kiper Persib Bandung, Teja Paku Alam yang turut menjadi kunci sukses Pangeran Biru –julukan Persib– berdiri di puncak klasemen Super League musim ini.

Ya, hingga memasuki pekan ke-24 Super League musim 2025-2026, persaingan di bawah mistar gawang berlangsung sangat sengit. Beberapa nama muncul sebagai pahlawan di lini pertahanan, namun hanya sedikit yang mampu menjaga gawangnya tetap perawan secara konsisten.

Berikut 4 Kiper dengan Clean Sheet Terbanyak di Super League 2025-2026:

1. Teja Paku Alam (Persib Bandung)

Teja Paku Alam. ig/persib
Teja Paku Alam. ig/persib

Teja Paku Alam tengah menyandang status sebagai kiper paling sulit ditaklukkan di Super League musim ini. Dari 21 pertandingan yang telah ia lakoni, Teja berhasil membukukan 14 clean sheet.

Catatan impresif ini membuat persentase nirbobolnya mencapai angka fantastis, yakni 66,7 persen. Selama ia mengawal gawang Maung Bandung, Teja hanya kebobolan 11 gol, yang menjadikannya kiper paling irit dan faktor kunci keberhasilan Persib di papan atas.

2. Mike Hauptmeijer (Bali United)

Mike Hauptmeijer
Mike Hauptmeijer

Di posisi kedua, penjaga gawang asing milik Serdadu Tridatu, Mike Hauptmeijer, menunjukkan kelasnya. Dari total 23 penampilan bersama Bali United, ia sukses mengantongi 9 kali clean sheet.

Dengan persentase nirbobol sebesar 39,1 persen, Hauptmeijer menjadi salah satu rekrutan paling efektif yang memberikan rasa aman bagi lini belakang tim asal Pulau Dewata tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/49/3204807/hendri_susilo-kawK_large.jpg
Malut United Pede Kalahkan Madura United meski Tanpa Sejumlah Pemain Andalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/49/3204803/persija_jakarta-jP7n_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Persija Jakarta vs Borneo FC di Super League 2025-2026 Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/49/3204762/sesi_latihan_borneo_fc_di_jis_jelang_lawan_persija_jakarta-EaeX_large.jpg
Polemik Latihan Resmi Borneo FC: Persija Jakarta Bantah Ubah Lokasi Mendadak dan Ungkap Kronologi Koordinasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/49/3204742/link_live_streaming_persija_jakarta_vs_borneo_fc_di_super_league_2025_2026_media_persija_jakarta-Nver_large.jpg
Link Live Streaming Persija Jakarta vs Borneo FC di Super League 2025-2026 Malam Ini, Klik di Sini!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/03/03/51/1682793/legenda-nfl-tom-brady-terancam-gagal-bikin-event-olahraga-di-riyadh-buntut-serangan-asisrael-ke-iran-tsj.webp
Legenda NFL Tom Brady Terancam Gagal Bikin Event Olahraga di Riyadh Buntut Serangan AS-Israel ke Iran
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/03/02/persebaya_vs_persib.jpg
Persebaya Amankan Satu Poin di Kandang, Tavares Puji Semangat Tim
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement