4 Kiper dengan Clean Sheet Terbanyak di Super League 2025-2026, Nomor 1 Benteng Kukuh Persib Bandung

ADA 4 kiper dengan clean sheet terbanyak di ajang Super League 2025-2026 yang menarik untuk dibahas. Nomor satu jelas dikuasai kiper Persib Bandung, Teja Paku Alam yang turut menjadi kunci sukses Pangeran Biru –julukan Persib– berdiri di puncak klasemen Super League musim ini.

Ya, hingga memasuki pekan ke-24 Super League musim 2025-2026, persaingan di bawah mistar gawang berlangsung sangat sengit. Beberapa nama muncul sebagai pahlawan di lini pertahanan, namun hanya sedikit yang mampu menjaga gawangnya tetap perawan secara konsisten.

Berikut 4 Kiper dengan Clean Sheet Terbanyak di Super League 2025-2026:

1. Teja Paku Alam (Persib Bandung)

Teja Paku Alam. ig/persib

Teja Paku Alam tengah menyandang status sebagai kiper paling sulit ditaklukkan di Super League musim ini. Dari 21 pertandingan yang telah ia lakoni, Teja berhasil membukukan 14 clean sheet.

Catatan impresif ini membuat persentase nirbobolnya mencapai angka fantastis, yakni 66,7 persen. Selama ia mengawal gawang Maung Bandung, Teja hanya kebobolan 11 gol, yang menjadikannya kiper paling irit dan faktor kunci keberhasilan Persib di papan atas.

2. Mike Hauptmeijer (Bali United)

Mike Hauptmeijer

Di posisi kedua, penjaga gawang asing milik Serdadu Tridatu, Mike Hauptmeijer, menunjukkan kelasnya. Dari total 23 penampilan bersama Bali United, ia sukses mengantongi 9 kali clean sheet.

Dengan persentase nirbobol sebesar 39,1 persen, Hauptmeijer menjadi salah satu rekrutan paling efektif yang memberikan rasa aman bagi lini belakang tim asal Pulau Dewata tersebut.