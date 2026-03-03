Malut United Pede Kalahkan Madura United meski Tanpa Sejumlah Pemain Andalan

PAMEKASAN – Malut United menatap laga pekan ke-24 Super League 2025-2026 dengan kepercayaan diri tinggi saat bertandang ke markas Madura United. Meski harus kehilangan beberapa pemain kunci dalam lawatan ke Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Selasa (3/3/2026) malam nanti, pelatih kepala Hendri Susilo memastikan mentalitas anak asuhnya tetap membara untuk membawa pulang poin penuh.

“Kami percaya diri menghadapi Madura United. Mentalitas tim juga dalam kondisi yang bagus. Intinya, kami siap untuk pertandingan besok,” ujar Hendri Susilo dalam sesi konferensi pers, Senin (2/3/2026).

1. Ujian Kedalaman Skuad Tanpa Igor hingga Ciro Alves

Persiapan Laskar Kie Raha kali ini sedikit terganggu dengan absennya sejumlah pilar utama. Igor Inocencio dan Wbeymar Angulo harus memarkir sepatu akibat akumulasi kartu kuning.

Sementara itu, sosok kunci lainnya, Ciro Alves, terpaksa ditinggal karena kendala fisik. Namun, situasi ini tidak melunturkan optimisme sang pelatih dalam meramu strategi alternatif di lapangan.

Sesi latihan Malut United

“Ciro mengalami sedikit masalah sehingga besok tidak akan bermain. Walau beberapa pemain inti absen, saya pikir kami akan tetap menampilkan kualitas permainan yang tak jauh berbeda dari sebelumnya,” kata Hendri jelang laga, Selasa (3/3/2026).

Sang kapten, Gustavo Franca, juga menambahkan bahwa jeda waktu sepekan terakhir telah digunakan maksimal untuk memperkuat kerja sama tim. “Persiapan kami berjalan baik. Kami memanfaatkan waktu ini untuk berkembang sebagai tim secara kolektif,” tambah bek asing tersebut.