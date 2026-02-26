Curi Tiga Poin di Markas Malut United, Persija Jakarta Makin Pede Saling Persib Bandung

TERNATE – Persija Jakarta sukses mengamankan poin penuh dalam lawatan sulit ke markas Malut United di Stadion Gelora Kie Raha, Selasa 24 Februari 2026 malam WIB. Kemenangan tipis 3-2 atas tuan rumah ini tidak hanya membuktikan mentalitas skuad Macan Kemayoran di laga tandang, tetapi juga memperpanjang napas mereka dalam persaingan sengit memperebutkan takhta juara musim ini.

Hasil manis ini didapat setelah Persija Jakarta mencetak tiga gol lewat Alaeddin Ajaraie (8'), Jordi Amat (29'), dan Fabio Calonego (80'). Adapun, dua gol balasan untuk tim tuan rumah dilesakkan oleh Ciro Alves (77') dan David Da Silva (82'), yang sempat membuat suasana pertandingan menjadi sangat tegang di menit-menit akhir.

1. Tiga Poin Penting

Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, mengaku sangat lega timnya mampu mengatasi ujian berat di Stadion Gelora Kie Raha. Juru taktik asal Brasil itu menegaskan membawa pulang poin dari Maluku Utara merupakan pencapaian krusial mengingat tantangan perjalanan jarak jauh dan waktu pemulihan pemain yang sangat terbatas.

"Sangat susah pertandingan, saya mau ucapkan selamat buat tim saya. Jadi berangkat dari sana tidak mudah, dari Jakarta ke sini. Terus persiapan juga tidak terlalu lama untuk pertandingan ini. Dan kemenangan ini sangat penting buat kita," ujar Souza dalam konferensi pers pasca pertandingan, dikutip pada Kamis (26/2/2026).

Kiper Persija Jakarta, Andritany Ardhiyasa, mengiyakan perkataan sang pelatih. Dia bersyukur kerja keras dan tekad besar seluruh penggawa Macan Kemayoran berbuah manis di hadapan pendukung Laskar Kie Raha—julukan Malut United—yang tampil sangat menekan sepanjang laga.

Malut United vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persija)

"Mengenai pertandingan malam hari ini, betul yang Coach sampaikan bahwa pertandingan ini tidak mudah. Babak pertama kita unggul, menang 2-0, ternyata babak kedua pertandingan lebih ketat sampai di akhir pertandingan," ujar Andritany.

2. Modal Berharga Menuju Jalur Juara

"Dan beruntungnya berkat kerja keras teman-teman semua, berkat kerja keras tim, staf, dan semuanya, kita bisa bawa pulang tiga poin ke Jakarta," tambah Andritany.