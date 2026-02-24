Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Malut United vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026: Menang 3-2, Macan Kemayoran Dekati Persib Bandung!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |21:04 WIB
Hasil Malut United vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026: Menang 3-2, Macan Kemayoran Dekati Persib Bandung!
Persija Jakarta menang 3-2 atas Malut United di pekan ke-23 Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persija)
A
A
A

TERNATE – Hasil Malut United vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Maluku Utara, Selasa (24/2/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-2 untuk Macan Kemayoran!

Tiga gol Persija dicetak oleh Alaeddine Ajaraie (8’), Jordi Amat (29’), dan Fabio Calonego (80’). Sementara, dua gol tuan rumah dihasilkan oleh Ciro Alves (77’) dan David da Silva (82’).

Malut United vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@malutunitedfc)
Malut United vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@malutunitedfc)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija Jakarta langsung tancap gas sejak menit awal. Tim berjulukkan Macan Kemayoran itu sukses membuka keran golnya pada menit ke-7 lewat gol Alaeddine Ajaraie usai memanfaatkan umpan dari Bruno Tubarao.

Malut United mencoba merespons gol cepat tersebut. Skuad polesan Hendri Susilo itu mendapat peluang pada menit ke-16 lewat tendangan Ciro Alves, namun masih bisa diblok pertahanan Persija Jakarta.

Alih-alih cetak gol penyeimbang, Malut United justru harus kembali kecolongan di menit ke-28. Jordi Amat menjadi aktor di balik kesuksesan tersebut. Skuad Macan Kemayoran semakin percaya diri menggempur pertahanan tuan rumah.

Sementara, Malut United sulit untuk mengembangkan permainannya. Alhasil, Persija Jakarta unggul 2-0 atas tuan rumah di babak pertama.

Babak Kedua

Usai turun minum, kedua tim tidak menurunkan tempo permainannya. Laskar Kie Raha terlihat tampil lebih agresif guna mengejar ketertinggalan dua gol dari Persija  Jakarta.

Hingga akhirnya, Malut United baru sukses memangkas jarak pada menit ke-77 lewat gol Ciro Alves. Tapi, Persija Jakarta hanya butuh dua menit untuk merespons gol tersebut lewat aksi Fabio Calonego.

 

1 2
      
