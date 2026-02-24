Bernardo Tavares Soroti Lemahnya Pertahanan Persebaya Surabaya Usai Dipukul Persijap Jepara 1-3

JEPARA – Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, menyoroti lemahnya pertahanan usai kalah 1-3 dari Persijap Jepara di pekan ke-22 Super League 2025-2026. Ia mengakui Bajul Ijo kesulitan mengantisipasi serangan lawan.

Duel Persijap Jepara vs Persebaya Surabaya itu berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Jawa Tengah, Sabtu 21 Februari 2026 malam WIB. Tampil percaya diri sejak awal pertandingan, Laskar Kalinyamat mampu menyudahi perlawanan tim tamu.

Persijap mampu mencetak tiga gol via Iker Guarrotxena (32', 90+12'), serta Alexis Gomes (71'). Sedangkan, Bajul Ijo hanya mampu membalas satu gol lewat tendangan penalti Bruno Moreira (90+2'). Kekalahan itu bikin Tavares kecewa.

1. Gagal Total

Pelatih asal Portugal itu sedih Persebaya gagal total dalam segi pertahanan. Tavares menyoroti kegagalan saat mengantisipasi transisi lawan, serta kesulitan menghalau skema bola mati dari Persijap.

"Saya akan jujur, kami melakukan cukup banyak kesalahan. (Persijap) berhasil memanfaatkan peluang yang kami berikan," kata Tavares dikutip dari laman resmi Persebaya Surabaya, Selasa (24/2/2026).

"Itu tidak normal bagi kami, terutama kebobolan dari situasi transisi setelah kami kehilangan bola. Kami juga kebobolan dari situasi bola mati dan tendangan bebas," sambung pria berkepala plontos itu.