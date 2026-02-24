Eliano Reijnders Sebut Kualitas Persib Bandung Perlu Ditingkatkan Usai Menang 1-0 atas Persita Tangerang

BANDUNG – Pemain Persib Bandung, Eliano Reijnders, tak ragu menyatakan timnya perlu berbenah usai menang 1-0 atas Persita Tangerang. Sebab, ia melihat performa Maung Bandung menurun dalam laga pekan ke-22 Super League 2025-2026 tersebut.

Duel Persib Bandung vs Persita Tangerang itu digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu 22 Februari 2026 malam WIB. Gol tunggal kemenangan dicetak Andrew Jung pada menit ke-50.

1. Cukup Alot

Reijnders mengatakan jalannya laga cukup alot. Menurutnya, Persib sebenarnya mengawali laga dengan intensitas yang sangat baik, tetapi dominasi sempat mengalami penurunan di tengah pertandingan.

"Bagi saya, kami memulai dengan sangat baik pada 30 menit pertama dan memiliki beberapa peluang. Namun setelah itu, (performa) kami sedikit menurun," ujar Reijnders dilansir dari laman Persib, Selasa (24/2/2026).

Pemain berusia 25 tahun itu cukup puas dengan disiplinnya lini belakang Persib. Solidnya lini pertahanan membuat Persita tidak memiliki kesempatan terbuka untuk mencetak gol sepanjang 90 menit.