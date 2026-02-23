Ambisi Malut United Runtuhkan Dominasi Tandang Persija Jakarta di Gelora Kie Raha

TERNATE – Stadion Gelora Kie Raha bersiap menjadi saksi bisu duel panas dalam lanjutan pekan ke-23 Super League 2025-2026. Tuan rumah Malut United mengusung misi besar untuk mengamankan poin penuh saat menjamu raksasa Ibu Kota, Persija Jakarta, pada Selasa 24 Februari 2026 malam WIB.

Pelatih kepala Malut United, Hendri Susilo, menegaskan anak asuhnya telah sepenuhnya bangkit dan melupakan hasil minor di laga sebelumnya. Strategi khusus telah disiapkan demi mematahkan rekor buruk Laskar Kie Raha yang belum pernah menang atas Macan Kemayoran dalam tiga pertemuan terakhir.

1. Ujian Lini Belakang

Malut United sebenarnya memiliki modal kepercayaan diri yang besar saat bermain di hadapan pendukung sendiri. Mereka berstatus sebagai tim tersubur di liga dengan koleksi 44 gol, di mana 29 gol di antaranya tercipta di Ternate.

Duet David Da Silva dan Ciro Alves tetap menjadi momok menakutkan bagi tim tamu dengan masing-masing torehan 7 gol di kandang. Namun, Hendri Susilo dihadapkan pada tantangan pelik di sektor pertahanan.

Hendri Susilo. (Foto: Media Malut United)

Dua pilar utama, Safrudin Tahar dan Nilson Junior, dipastikan absen karena akumulasi kartu.

"Saya pikir hal itu bukan menjadi masalah. Kami sudah menyiapkan komposisi line-up yang tak kalah kuat dari sebelumnya. Hal yang terpenting, besok mentalitas kami adalah bermain secara kolektif," tegas Hendri dalam konferensi pers, Senin (23/2/2026).