Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ambisi Malut United Runtuhkan Dominasi Tandang Persija Jakarta di Gelora Kie Raha

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |19:37 WIB
Ambisi Malut United Runtuhkan Dominasi Tandang Persija Jakarta di Gelora Kie Raha
Pelatih Malut United, Hendri Susilo. (Foto: Media Malut United)
A
A
A

TERNATE – Stadion Gelora Kie Raha bersiap menjadi saksi bisu duel panas dalam lanjutan pekan ke-23 Super League 2025-2026. Tuan rumah Malut United mengusung misi besar untuk mengamankan poin penuh saat menjamu raksasa Ibu Kota, Persija Jakarta, pada Selasa 24 Februari 2026 malam WIB.

Pelatih kepala Malut United, Hendri Susilo, menegaskan anak asuhnya telah sepenuhnya bangkit dan melupakan hasil minor di laga sebelumnya. Strategi khusus telah disiapkan demi mematahkan rekor buruk Laskar Kie Raha yang belum pernah menang atas Macan Kemayoran dalam tiga pertemuan terakhir.

1. Ujian Lini Belakang

Malut United sebenarnya memiliki modal kepercayaan diri yang besar saat bermain di hadapan pendukung sendiri. Mereka berstatus sebagai tim tersubur di liga dengan koleksi 44 gol, di mana 29 gol di antaranya tercipta di Ternate.

Duet David Da Silva dan Ciro Alves tetap menjadi momok menakutkan bagi tim tamu dengan masing-masing torehan 7 gol di kandang. Namun, Hendri Susilo dihadapkan pada tantangan pelik di sektor pertahanan.

Hendri Susilo. (Foto: Media Malut United)
Hendri Susilo. (Foto: Media Malut United)

Dua pilar utama, Safrudin Tahar dan Nilson Junior, dipastikan absen karena akumulasi kartu.

"Saya pikir hal itu bukan menjadi masalah. Kami sudah menyiapkan komposisi line-up yang tak kalah kuat dari sebelumnya. Hal yang terpenting, besok mentalitas kami adalah bermain secara kolektif," tegas Hendri dalam konferensi pers, Senin (23/2/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/49/3203236/mauricio_souza_mengungkap_alasan_persija_jakarta_tidak_menggelar_latihan_resmi_jelang_lawan_malut_united-jl6O_large.jpeg
Mauricio Souza Ungkap Alasan Persija Jakarta Tak Jalani Latihan Resmi Jelang Hadapi Malut United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/49/3203193/eliano_reijnders_tak_menampik_ingin_persib_bandung_hattrick_juara_super_league-ErGC_large.jpg
Persib Bandung Kukuh di Puncak Klasemen, Eliano Reijnders: Kami Ingin Juara Super League 2025-2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/49/3203122/bojan_hodak_blak_blakan_mengakui_persib_bandung_susah_payah_kalahkan_persita_tangerang_1_0-AgcQ_large.jpg
Bojan Hodak Blak-blakan Persib Bandung Susah Payah Kalahkan Persita Tangerang 1-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/49/3203055/rahmat_hidayat-bxgw_large.jpg
Begini Kondisi Terbaru Bek Persijap Jepara Rahmat Hidayat Usai Kolaps saat Lawan Persebaya Surabaya
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/22/51/1679703/hasil-drawing-german-open-2026-lannyapriyani-dan-tiwifadia-dapat-lawan-mudah-ram.webp
Hasil Drawing German Open 2026: Lanny/Apriyani dan Tiwi/Fadia Dapat Lawan Mudah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/22/maarten_paes_kiri.jpg
Tujuh Save Krusial! Debut Maarten Paes Bikin Pelatih Ajax Terkesima
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement