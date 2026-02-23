Arsenal Bantai Tottenham Hotspur 4-1, Mikel Arteta: Kami Harus Bangga!

Mikel Arteta merasa bangga dengan respons anak asuhnya usai Arsenal menang 4-1 atas Tottenham Hotspur (Foto: Arsenal)

LONDON – Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, sungguh lega usai meraih kemenangan 4-1 atas Tottenham Hotspur pada pekan ke-27 Liga Inggris 2025-2026. Sebab, penampilan anak asuhnya bikin bangga.

Laga Tottenham Hotspur vs Arsenal itu berlangsung di Stadion Tottenham Hotspur, London, Inggris, Minggu 22 Februari 2026 malam WIB. The Gunners dalam tekanan hebat untuk memenangi laga.

1. Buang 3 Poin

Eberechi Eze membuka skor di laga Tottenham Hotspur vs Arsenal (Foto: Arsenal)

Pasalnya, mereka membuang tiga poin di tengah pekan usai ditahan tim juru kunci Wolverhampton Wanderers 2-2. Lalu, Manchester City, yang tampil duluan, menang 2-1 atas Newcastle United.

Alhasil, Man City yang duduk di posisi dua, sukses mengumpulkan 56 poin dari 27 laga, terpaut dua poin dari Arsenal di puncak. Tekanan jelas menghebat di pundak Declan Rice dan kawan-kawan.

2. Perlebar Jarak

Untungnya, mereka bisa menang dengan skor 4-1. Empat gol Arsenal dibukukan Eberechi Eze (32’, 61’) dan Viktor Gyokeres (47’, 90+4’). Sedangkan, Spurs sempat membalas lewat Randal Kolo Muani (34’).

Berkat kemenangan itu, Arsenal kini mengumpulkan 61 poin dari 28 laga. Setidaknya mereka sukses melebarkan jarak kendati Man City tetap bisa mengejar karena bermain satu partai lebih sedikit.