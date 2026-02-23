Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Arsenal Bantai Tottenham Hotspur 4-1, Mikel Arteta: Kami Harus Bangga!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |07:38 WIB
Arsenal Bantai Tottenham Hotspur 4-1, Mikel Arteta: Kami Harus Bangga!
Mikel Arteta merasa bangga dengan respons anak asuhnya usai Arsenal menang 4-1 atas Tottenham Hotspur (Foto: Arsenal)
A
A
A

LONDON – Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, sungguh lega usai meraih kemenangan 4-1 atas Tottenham Hotspur pada pekan ke-27 Liga Inggris 2025-2026. Sebab, penampilan anak asuhnya bikin bangga.

Laga Tottenham Hotspur vs Arsenal itu berlangsung di Stadion Tottenham Hotspur, London, Inggris, Minggu 22 Februari 2026 malam WIB. The Gunners dalam tekanan hebat untuk memenangi laga.

1. Buang 3 Poin

Eberechi Eze membuka skor di laga Tottenham Hotspur vs Arsenal (Foto: Arsenal)
Eberechi Eze membuka skor di laga Tottenham Hotspur vs Arsenal (Foto: Arsenal)

Pasalnya, mereka membuang tiga poin di tengah pekan usai ditahan tim juru kunci Wolverhampton Wanderers 2-2. Lalu, Manchester City, yang tampil duluan, menang 2-1 atas Newcastle United.

Alhasil, Man City yang duduk di posisi dua, sukses mengumpulkan 56 poin dari 27 laga, terpaut dua poin dari Arsenal di puncak. Tekanan jelas menghebat di pundak Declan Rice dan kawan-kawan.

2. Perlebar Jarak

Untungnya, mereka bisa menang dengan skor 4-1. Empat gol Arsenal dibukukan Eberechi Eze (32’, 61’) dan Viktor Gyokeres (47’, 90+4’). Sedangkan, Spurs sempat membalas lewat Randal Kolo Muani (34’).

Berkat kemenangan itu, Arsenal kini mengumpulkan 61 poin dari 28 laga. Setidaknya mereka sukses melebarkan jarak kendati Man City tetap bisa mengejar karena bermain satu partai lebih sedikit.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/45/3202990/manchester_city_vs_newcastle_united-mHSK_large.jpg
Pesan Penting Josep Guardiola Usai The Citizens Rebut Kemenangan 2-1 di Laga Manchester City vs Newcastle United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/45/3202954/simak_hasil_liga_inggris_2025_2026_yang_digelar_sabtu_21_februari_malam_wib-2ZQj_large.jpg
Hasil Liga Inggris 2025-2026: Chelsea vs Burnley dan Aston Villa vs Leeds United Kompak Berakhir 1-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/45/3202666/penyerang_liverpool_hugo_ekitike_bicara_soal_makna_ramadhan_untuknya-Covc_large.jpg
Penyerang Liverpool Hugo Ekitike Bicara Makna Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/45/3202420/arsenal-UO1D_large.jpg
Arsenal Ditahan Imbang Wolves, Mikel Arteta Beri Peringatan ke Pemain
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/21/11/1679495/bertemu-bos-chelsea-di-washington-prabowo-dapat-jersey-reece-james-kdz.webp
Bertemu Bos Chelsea di Washington, Prabowo Dapat Jersey Reece James
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/22/pembalap_red_bull_ktm_pedro_acosta.jpg
Jelang MotoGP 2026, Pedro Acosta Beberkan Dua Pabrikan Paling Superior
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement