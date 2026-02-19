Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Arsenal Ditahan Imbang Wolves, Mikel Arteta Beri Peringatan ke Pemain

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |11:27 WIB
Arsenal Ditahan Imbang Wolves, Mikel Arteta Beri Peringatan ke Pemain
Arsenal kala berlaga. (Foto: Premier League)
A
A
A

PIL pahit harus ditelan Arsenal saat menghadapi Wolverhampton Wanderers dalam lanjutan Liga Inggris 2025-2026. Berlaga di Molineux Stadium, Kamis (19/2/2026) dini hari WIB, Arsenal ditahan imbang 2-2.

Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, pun angkat bicara soal kegagalan Arsenal merebut kemenangan dalam laga tersebut. Dia beberkan penyebab gagal menang hingga beri peringatan kepada para pemainnya.

Skuad Arsenal di musim 2025-2026 (Foto: Arsenal)

1. Beri Peringatan ke Pemain

Arteta memperingatkan para pemain Arsenal untuk siap menanggung akibatnya setelah gagal rebut poin penuh di markas Wolves. Menurutnya, hasil imbang ini akan menimbulkan pertanyaan soal mentalitas Arsenal.

Pasalnya, The Gunners -julukan Arsenal- sebenarnya sempat unggul 2-0 atas Wolves. Bahkan, mereka sudah buka keunggulan pada menit kelima lewat gol cepat Bukayo Saka. Kemudian, pada menit ke-56, Piero Hincapie menggandakan keunggulan Arsenal.

Sayangnya, Arsenal gagal pertahankan performa apiknya setelah itu. Mereka kebobolan dua gol lewat aksi Hugo Bueno (61’) dan juga gol bunuh diri Riccardo Calafiori (90+4’).

Hasil ini membuat keunggulan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris kini menjadi lima angka saja atas Manchester City. Kehilangan poin ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang mentalitas Arsenal soal perebutan gelar juara.

"Saya pikir setiap pertanyaan, setiap kritik, setiap opini, Anda harus menerimanya dengan lapang dada hari ini. Itulah intinya. Setiap kritik, terima saja, karena kami tidak tampil pada level yang dibutuhkan,” ujar Arteta, dikutip dari Standard, Kamis (19/2/2026).

"Jadi apa pun yang dikatakan siapa pun bisa benar, karena kami tidak melakukan apa yang harus kami lakukan,” lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      

