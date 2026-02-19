Wolverhampton vs Arsenal Berakhir 2-2, Mikel Arteta Bicara Tekanan Raih Gelar Liga Inggris

Mikel Arteta bicara soal tekanan raih gelar Liga Inggris 2025-2026 usai Arsenal ditahan Wolverhampton Wanderers (Foto: Arsenal)

WOLVERHAMPTON – Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, langsung bicara tekanan usai timnya ditahan Wolverhampton Wanderers 2-2 pada lanjutan Liga Inggris 2025-2026. Ia merasa hal tersebut wajar di klub sebesar The Gunners.

Duel Wolverhampton vs Arsenal itu berlangsung di Stadion Molineux, Wolverhampton, Inggris, Kamis (19/2/2026) dini hari WIB. Sempat unggul 2-0, tim tamu harus puas membawa pulang satu poin.

Dua gol Arsenal dicetak Bukayo Saka (5’) dan Piero Hincapie (56’). Namun, Wolves bangkit dan menceploskan dua gol via Hugo Bueno (61’) dan bunuh diri Riccardo Calafiori (90+4’).

1. Kecewa

Gara-gara hasil itu, Arsenal gagal melebarkan jarak dari Manchester City. Mereka memang masih bertengger di puncak klasemen dengan 58 poin dari 27 laga. Akan tetapi, The Citizens hanya terpaut lima angka dan baru bermain 26 kali.

Tak pelak Arteta begitu kecewa dengan hasil 2-2. Namun, tidak ada yang bisa disalahkan kecuali Bukayo Saka dan kawan-kawan.

“Tentu saja sangat kecewa dengan hasil dengan bagaimana pertandingan ini berakhir. Tapi, kami harus menyalahkan diri sendiri,” kata Arteta, mengutip dari laman resmi Arsenal, Kamis (19/2/2026).