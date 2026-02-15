Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Malam Ini! Link Live Streaming Chelsea vs Liverpool di WSL 2025-2026 di Vision+

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |18:34 WIB
Malam Ini! Link Live Streaming Chelsea vs Liverpool di WSL 2025-2026 di Vision+
Chelsea vs Liverpool bakal bertarung di laga lanjutan WSL 2025-2026. (Foto: Vision+)
A
A
A

LONDON - Pertarungan sengit akan tersaji di laga lanjutan Women’s Super League 2025-2026 antara Chelsea vs Liverpool, pada Minggu (15/2/2026) pukul 18.50 WIB. Laga krusial itu tepatnya bisa disaksikan secara live di beIN Sports 2 melalui Vision+, dengan klik di sini.

Saat ini persaingan papan atas WSL berlangsung ketat. Chelsea berada di posisi ketiga klasemen dengan 30 poin dari 15 pertandingan. Mereka hanya terpaut satu poin dari Arsenal di posisi keempat dan masih dalam jarak yang cukup dekat dengan dua tim Manchester di atasnya.

Sementara itu, Liverpool masih tertahan di peringkat ke-11 dengan 10 poin dari 15 laga. The Reds baru meraih dua kemenangan musim ini dan tentu membutuhkan tambahan poin untuk menjauh dari zona bawah klasemen.

Melihat selisih posisi yang cukup jauh, Chelsea jelas lebih diunggulkan. Namun dalam kompetisi seketat WSL, kejutan selalu mungkin terjadi.

Chelsea vs Liverpool
Chelsea vs Liverpool

Siapakah yang akan pulang dengan poin penuh? Simak jadwal siaran langsungnya di VISION+ berikut:

