2 Alasan Elkan Baggott Tak Jadi Dipinjamkan Pelatih Ipswich Town

DUA alasan Elkan Baggott tak jadi dipinjamkan pelatih Ipswich Town pada bursa transfer musim dingin 2026 terungkap. Pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna, memastikan Baggott akan tetap bertahan hingga akhir musim.

Ternyata, McKenna punya penilaian positif terhadap performa Baggott. Dia pun optimistis sang bek jangkung asal Indonesia itu bisa berkiprah manis di sisa musim ini.

1. Dipertahankan

Sebelumnya, ada rumor yang berembus Elkan Baggott akan kembali menjalani masa pinjaman. Sebelumnya, bek berusia 23 tahun itu sudah beberapa kali dipinjamkan Ipswich Town.

Pada 2021, Baggott dipinjamkan ke King’s Lynn Town. Lalu, pada 2022-2023, dia dipinjamkan ke Gillingham. Sepulangnya dari sana, Baggott kembali jalani masa pinjaman ke Cheltenham Town.

Pada 2024, Baggott juga dipinjamkan Ipswich Town ke Bristol Rovers. Terakhir, dia membela Blackpool pada musim 2024-2025, lalu akhirnya dipulangkan ke Ipswich Town.

Tetapi, hingga bursa transfer musim dingin 2026 ditutup, Baggott tetap bertahan di Ipswich Town. Dia pun dipastikan tak jadi dipinjamkan.