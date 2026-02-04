Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kisah Bek Jangkung Elkan Baggott, Awalnya Ingin Jadi Pilot dan Pernah Berkarier di Sepakbola Indonesia

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |12:38 WIB
A
A
A

KISAH bek jangkung Elkan Baggott yang pernah bermimpi menjadi pilot dan berkarier di sepakbola Indonesia akan diulas Okezone. Elkan Baggott saat ini salah satu pesepakbola Indonesia yang masih eksis di Eropa.

Pesepakbola 21 tahun ini merumput bersama klub Liga 2 Inggris, Ipswich Town. Bek 196 sentimeter ini  satu kali tampil bersama The Tractor Boys -julukan Ipswich Town- musim ini, tepatnya di Piala FA 2025-2026.

1. Pernah Bermimpi Jadi Pilot

Elkan Baggott masuk skuad Ipswich Town di musim 2025-2026

Elkan Baggott memiliki darah Indonesia dari sang ibu, dan ayah yang berasal dari Inggris. Sewaktu kecil, Elkan Baggott tinggal di Indonesia dan sempat menjajal Sekolah Sepak Bola (SSB) di Tanah Air.

"Saya sangat menyukai sepakbola sejak kecil. Saya bermain untuk tim sekolah, bahkan mungkin ada enam tim yang saya ikuti waktu itu, lalu saya pindah ke sini (Inggris)," kata Elkan Baggott, Okezone mengutip dari channel YouTube Serbert Lemon.

"Awalnya saya tinggal di Indonesia. Setelah pindah, ayah saya menghubungi tim Sunday League lokal dan saya pun bermain di sana," lanjut Elkan Baggott.

Setibanya di Inggris, Elkan Baggott masuk akademi Ipswich Town. Namun, di awal, Elkan Baggott tidak benar-benar yakin menjadi pesepakbola profesional dan tertarik menjadi pilot.

 

