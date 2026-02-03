Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Pelatih Kontroversial Jose Mourinho, Pernah Sindir Keburukan Pemain Timnas Indonesia

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |14:44 WIB
Kisah Pelatih Kontroversial Jose Mourinho, Pernah Sindir Keburukan Pemain Timnas Indonesia
Jose Mourinho (kanan) pernah sindir keburukan pemain Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@josemourinho)
KISAH pelatih kontroversial Jose Mourinho, pernah sindir keburukan pemain Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Jose Mourinho layak dicap salah satu pelatih terbaik yang pernah beredar di dunia sepakbola profesional.

Jose Mourinho pernah membawa Inter Milan memenangkan treble winner pada 2009-2010. Ia juga membawa FC Porto juara Liga Champions 2003-2004, hingga mengantarkan Chelsea tiga kali juara Liga Inggris.

1. Berkunjung ke Indonesia pada 2013

Indonesia pernah dibantai Chelsea 8-1 pada 2013. (Foto: Laman resmi Chelsea)
Indonesia pernah dibantai Chelsea 8-1 pada 2013. (Foto: Laman resmi Chelsea)

Jose Mourinho beberapa kali berkunjung ke Indonesia, salah satunya pada 2013. Saat itu, Jose Mourinho membawa Chelsea yang sedang bersiap menyambut musim 2013-2014, alias menjalani pramusim.

Chelsea bertemu Indonesia All Stars yang dihuni banyak pemain Timnas Indonesia. Beberapa pemain Timnas Indonesia yang menghuni Indonesia All Stars adalah Kurnia Meiga, Victor Igbonefo, Muhammad Roby, Raphael Maitimo, Ahmad Bustomi, Greg Nwokolo dan lain-lain.

Hasilnya, Chelsea menang 8-1! Saat itu gol-gol Chelsea dicetak Eden Hazard, Ramires (dua gol), Demba Ba, John Terry, Branislav Ivanovic, dan Romelu Lukaku (dua gol). Sementara itu, satu gol Indonesia All-Stars dicetak Greg Nwokolo.

Kelar pertandingan, Jose Mourinho angkat suara. Ia pun menyindir pemain-pemain Indonesia di laga tersebut.

 

