4 Pelatih Calon Pengganti Michael Carrick di Manchester United, Nomor 1 Thomas Tuchel

EMPAT pelatih calon pengganti Michael Carrick di Manchester United menarik diulas. Salah satunya ada sosok eks pelatih Chelsea, Thomas Tuchel.

Kini, kursi pelatih Man United memang masih diisi Michael Carrick usai Ruben Amorim resmi dipecat. Namun, Carrick hanya berstatus pelatih interim atau sementara.

Michael Carrick sebenarnya memulai dengan gemilang pekerjaannya sebagai pelatih sementara Manchester United. Di bawah asuhannya, Man United belum terkalahkan dengan mengemas 4 kemenangan dan 1 hasil imbang.

Namun sayang, tidak ada jaminan Carrick akan dipercaya sebagai pelatih permanen. Sebab, pihak Man United kabarnya masih mempertimbangkan beberapa opsi.

Dilansir dari BBC International, Jumat (13/2/2026), setidaknya ada 4 nama pelatih yang dikabarkan jadi kandidat pelatih Man United. Sumber internal klub mengatakan semua kandidat ini cocok untuk peran tersebut.

1. Thomas Tuchel

Salah satu nama yang dibidik adalah pelatih Timnas Inggris, Thomas Tuchel. Kabarnya, Tuchel sudah berbicara dengan Man United baik sebelum maupun sesudah final Piala FA 2024. Kala itu, pembicaraan dilakukan di tengah ketidakpastian masa depan Erik ten Hag di Old Trafford.

Namun, Man United akhirnya memilih mempertahankan Ten Hag sebelum memecatnya pada bulan Oktober. Lalu, Ruud van Nistelrooy ditempatkan sebagai pelatih sementara sebelum penunjukan Amorim.

Tetapi, Tuchel terikat kontrak dengan Inggris hingga akhir Piala Dunia 2026 musim panas ini. Dia dapat bergabung dengan Man United setelah turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

2. Mauricio Pochettino

Lalu, ada Mauriciho Pochettino. Man United juga berulang kali dikaitkan dengan mantan pelatih Tottenham Hotspur ini.

Kini, Pochettino bertanggung jawab atas Timnas Amerika Serikat. Pochettino dipertimbangkan untuk peran tersebut sebelum penunjukan Ten Hag dan setelah pemecatannya.