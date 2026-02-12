Manchester United Bidik Cole Palmer, Bruno Fernandes Panaskan Rumor

MANCHESTER United dikabarkan membidik bintang Chelsea, Cole Palmer. Kabar ini makin berembus kencang gara-gara bintang Man United, Bruno Fernandes.

Diketahui, Bruno Fernandes melempar pujian kepada Palmer baru-baru ini. Menarik menantikan apakah benar Man United akan segera memiliki Cole Palmer?

1. Man United Kepincut Cole Palmer

Cole Palmer terus dikaitkan dengan Manchester United. Rumor berembus, meski Palmer sebenarnya masih memiliki kontrak jangka panjang dengan Chelsea.

Chelsea pun dikabarkan sudah menetapkan harga untuk klub yang menginginkan Cole Palmer. Dilansir dari Sportbible, Kamis (12/2/2026), Palmer yang menjadi asset terpenting Chelsea akan dilepas dengan harga kurang dari 150 juta poundsterling atau sekira Rp3,4 triliun.

Harga tinggi ini dipasang karena Palmer juga berkiprah manis di Chelsea. Dia sudah mencetak 51 gol dan 31 assist dalam 114 penampilan sejak pindah ke Stamford Bridge.

Palmer juga membawa Chelsea meraih gelar juara Liga Konferensi Eropa dan Piala Dunia Antarklub. Pemain berpaspor Inggris itu terikat kontrak hingga 2033.