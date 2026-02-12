Manchester City Hajar Fulham 3-0, Pep Guardiola Girang Menangi Game yang Tricky

Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, girang dengan kemenangan telak 3-0 atas Fulham di pekan ke-26 Liga Inggris 2025-2026 (Foto: Man City)

MANCHESTER – Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, girang dengan kemenangan telak 3-0 atas Fulham di pekan ke-26 Liga Inggris 2025-2026. Sebab, pertandingan itu dinilainya tricky usai tampil penuh emosional di akhir pekan.

Duel Man City vs Fulham itu digelar di Stadion Etihad, Manchester, Kamis (12/2/2026) dini hari WIB. Tiga gol kemenangan tuan rumah disumbangkan Antoine Semenyo (24’), Nico O’Reilly (30’), dan Erling Haaland (39’).

1. Tricky

Guardiola mengakui laga ini cukup tricky terutama setelah kemenangan di markas Liverpool akhir pekan lalu. Untungnya, Man City bermain kandang sehingga di atas angin.

“Pertandingan berikutnya selalu tricky. Kami beruntung bermain di kandang, bukan tandang. Di laga pertama di sana (kandang Fulham), kami sangat menderita,” papar Guardiola, mengutip dari laman resmi Man City, Kamis (12/2/2026).

Kemenangan itu membantu Man City terus menekan Arsenal di puncak klasemen. The Citizens masih berada di tangga kedua dengan torehan 53 poin, terpaut hanya tiga angka dari sang pesaing yang akan bermain dini hari nanti.

Namun, Guardiola tidak mau fokus kepada Arsenal. Ia ingin pikiran tercurah ke laga akhir pekan ini di babak keempat Piala FA 2025-2026 di mana mereka bakal menghadapi Salford.