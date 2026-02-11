Main di Babak Kedua, Ole Romeny Gagal Selamatkan Oxford United dari Norwich City

OXFORD – Penyerang Timnas Indonesia, Ole Romeny, harus merasakan pahitnya kekalahan saat Oxford United terkapar di tangan Norwich City dengan skor telak 0-3. Masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, Romeny kesulitan mengembangkan permainan dan mencatatkan statistik yang kurang impresif dalam laga lanjutan kasta kedua Liga Inggris tersebut.

Oxford United dikalahkan Norwich City 0-3 di pekan ke-32 Liga 2 Inggris 2025-2026. Pertandingan itu digelar di Kassam Stadium, Oxford, Inggris pada Rabu (11/2/2026) dini hari WIB.

Tiga gol untuk Norwich City dibukukan oleh Mohamed Toure (1', 19', dan 47'). Sementara, The Ox –julukan Oxford United– kesulitan untuk membalas hingga akhir pertandingan.

Kekalahan ini membuat Oxford United belum menang dalam empat laga terakhir. Mereka terjebak di zona degradasi, tepatnya posisi 23 dengan koleksi 28 poin dari 32 pertandingan.

Ole Romeny. (Foto: Instagram/oleromeny)

1. Minim Kontribusi

Dalam laga tersebut, Ole Romeny bermain dari bangku cadangan pada babak kedua. Penyerang Timnas Indonesia itu masuk menggantikan Mark Harris pada menit ke-71.