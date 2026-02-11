Kisah Miris Fans Berat Manchester United, Gagal Cukur Rambut Gara-Gara Setan Merah Diimbangi West Ham

KISAH miris dialami fans berat Manchester United. Pria bernama Frank Ilett ini harus gagal cukur rambut gara-gara Setan Merah -julukan Man United- diimbangi West Ham United.

Hal ini terjadi karena Frank Ilett memang sudah bernazar sebelum laga West Ham vs Man United digelar. Lantaran gagal menang, Frank Ilett harus rela menunda waktu memotong rambutnya yang sudah tebal dan panjang tersebut.

1. Gagal Menang

Ya, Man United gagal raih poin penuh kala tandang ke markas West Ham, yakni London Stadium, Rabu (11/2/2026) dini hari WIB. Laga harus berakhir dengan skor imbang 1-1.

Man United harus tertinggal lebih dahulu karena kebobolan gol Tomas Soucek pada menit ke-50. Tetapi, Benjamin Sesko jadi pahlawan. Gol telatnya pada menit ke-90+6 sukses menyelamatkan Man United dari kekalahan.

Hasil ini membuat tren kemenangan Man United di bawah asuhan pelatih interim, Michael Carrick, terhenti. Sebelumnya, Man United sukses menang 4 kali beruntun, yakni melawan Manchester City (2-0), Arsenal (3-2), Fulham (3-2), dan Tottenham Hotspur (2-0).