Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kisah Miris Fans Berat Manchester United, Gagal Cukur Rambut Gara-Gara Setan Merah Diimbangi West Ham

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |12:08 WIB
Kisah Miris Fans Berat Manchester United, Gagal Cukur Rambut Gara-Gara Setan Merah Diimbangi West Ham
Frank Ilett Gagal Cukur Rambut Gara-Gara Setan Merah Diimbangi West Ham. (Foto: Media sosial)
A
A
A

KISAH miris dialami fans berat Manchester United. Pria bernama Frank Ilett ini harus gagal cukur rambut gara-gara Setan Merah -julukan Man United- diimbangi West Ham United.

Hal ini terjadi karena Frank Ilett memang sudah bernazar sebelum laga West Ham vs Man United digelar. Lantaran gagal menang, Frank Ilett harus rela menunda waktu memotong rambutnya yang sudah tebal dan panjang tersebut.

Manchester United vs West Ham United

1. Gagal Menang

Ya, Man United gagal raih poin penuh kala tandang ke markas West Ham, yakni London Stadium, Rabu (11/2/2026) dini hari WIB. Laga harus berakhir dengan skor imbang 1-1.

Man United harus tertinggal lebih dahulu karena kebobolan gol Tomas Soucek pada menit ke-50. Tetapi, Benjamin Sesko jadi pahlawan. Gol telatnya pada menit ke-90+6 sukses menyelamatkan Man United dari kekalahan.

Hasil ini membuat tren kemenangan Man United di bawah asuhan pelatih interim, Michael Carrick, terhenti. Sebelumnya, Man United sukses menang 4 kali beruntun, yakni melawan Manchester City (2-0), Arsenal (3-2), Fulham (3-2), dan Tottenham Hotspur (2-0).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/45/3200927/michael_carrick_ikhlas_dapat_1_poin_dari_laga_west_ham_united_vs_manchester_united-2tvf_large.jpg
West Ham vs Manchester United Berakhir 1-1, Michael Carrick Ikhlas Dapat 1 Poin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/45/3200902/hasil_west_ham_united_vs_manchester_united_di_liga_inggris_2025_2026-YnZP_large.jpg
Hasil Liga Inggris 2025-2026: Manchester United Tersandung di Markas West Ham United, Chelsea Ditahan Leeds United!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/45/3200632/jadwal_liga_inggris_2025_2026_pekan_ke_26_sudah_diketahui-gqKz_large.jpg
Jadwal Liga Inggris 2025-2026 Pekan Ke-26: West Ham vs Manchester United, Brentford Jegal Arsenal?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/45/3200571/pep_guardiola-XUWb_large.jpg
Pep Guardiola Jengkel Drama VAR Warnai Laga Liverpool vs Manchester City: Pakailah Akal Sehat!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/10/11/1675667/afc-champions-league-elite-202526-matchday-7-jadwal-pertandingan--live-streaming-di-vision-ncz.webp
AFC Champions League Elite 2025/26 Matchday 7: Jadwal Pertandingan & Live Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/11/sandy_walsh.jpg
Sandy Walsh Bikin Geger Publik China! Bawa Buriram United Libas Chengdu di Liga Champions Asia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement