Pep Guardiola Jengkel Drama VAR Warnai Laga Liverpool vs Manchester City: Pakailah Akal Sehat!

PELATIH Manchester City, Pep Guardiola, jengkel dengan drama video assistant referee (VAR) yang warnai laga Liverpool vs Manchester City dalam lanjutan Liga Inggris 2025-2026. Kekesalan ini tetap dirasakan Guardiola, meskipun Man City sejatinya tetap bisa meraih kemenangan.

Man City diketahui libas Liverpool di Stadion Anfield pada Minggu 8 Februari 2026. Laga berakhir dengan kemenangan tipis Erling Haaland cs dengan skor 2-1.

1. Drama VAR

Dalam duel Liverpool kontra Man City, sebenarnya tuan rumah unggul lebih dahulu lewat tendangan bebas Dominik Szoboszlai (74’). Namun, Man City membalas lewat aksi Bernardo Silva dari jarak dekat di menit ke-84.

Setelah itu, duel berjalan makin sengit. Bahkan, Alisson Becker melakukan pelanggaran terhadap Matheus Nunes di kotak penalti pada menit ke-90. Hal ini membuahkan tendangan penalti untuk kubu Man City.

Erling Haaland pun yang ditunjuk menjadi algojo bekerja dengan ciamik. Dia membawa Man City berbalik unggul 2-1 di menit ketiga injury time.

Drama kemudian terjadi. Keputusan Alisson maju guna mencari gol penyeimbang berubah jadi petaka. Dalam satu momen, Liverpool gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan bola jatuh di kaki Rayan Cherki yang kemudian menyepak bola dan mengoper ke Haaland yang berlari ke gawang kosong.

Haaland kemudian terlibat duel fisik dengan Szoboszlai hingga keduanya terjatuh. Szoboszlai pun dinilai melakukan pelanggaran menghalangi terjadinya gol sebagai orang terakhir. Sementara Haaland, dia terkena kartu kuning akibat tarik-tarikan kaus dengan Szoboszlai yang berujung keduanya jatuh.