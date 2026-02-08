Layak Dipermanenkan Usai Manchester United Catat 4 Kemenangan Beruntun? Michael Carrick: Nanti Dulu

Michael Carrick merasa belum layak memikirkan masa depan meski Man United baru saja mencatat empat kemenangan beruntun (Foto: X/@ManUtd)

MANCHESTER – Seruan agar Michael Carrick segera diangkat jadi pelatih permanen semakin menguat usai Manchester United mencatatkan empat kemenangan beruntun. Namun, pria asal Inggris itu enggan terbawa suasana.

Man United kembali meraih hasil positif pada laga kontra Tottenham Hotspur di pekan ke-25 Liga Inggris 2025-2026. Duel di Stadion Old Trafford, Manchester, Sabtu 7 Februari 2026 malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk Iblis Merah.

Dua gol Man United dicetak oleh Bryan Mbeumo (38’) dan Bruno Fernandes (81’). Itu adalah kemenangan keempat secara beruntun yang dicatatkan Manchester Merah sejak ditangani Carrick pada pertengahan Januari 2026.

1. Catat 4 Kemenangan Beruntun

Man United untuk pertama kalinya mencatat empat kemenangan beruntun sejak terakhir pada Februari 2024. Wajar jika kemudian seruan agar Carrick segera diangkat jadi pelatih permanen mengemuka.

Lelaki berusia 44 tahun itu memang baru diikat dengan kontrak sebagai pelatih interim hingga akhir musim. Carrick sendiri mengaku enggan berpikir aneh-aneh dan terbawa suasana untuk saat ini.

“Nanti dulu (soal masa depan). Saya pikir sebagai suporter untuk terbawa suasana dan diliputi perasaan excited adalah hal yang wajar,” kata Carrick, mengutip dari laman resmi Man United, Minggu (8/2/2026).