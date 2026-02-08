Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Layak Dipermanenkan Usai Manchester United Catat 4 Kemenangan Beruntun? Michael Carrick: Nanti Dulu

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 08 Februari 2026 |20:22 WIB
Layak Dipermanenkan Usai Manchester United Catat 4 Kemenangan Beruntun? Michael Carrick: Nanti Dulu
Michael Carrick merasa belum layak memikirkan masa depan meski Man United baru saja mencatat empat kemenangan beruntun (Foto: X/@ManUtd)
A
A
A

MANCHESTER – Seruan agar Michael Carrick segera diangkat jadi pelatih permanen semakin menguat usai Manchester United mencatatkan empat kemenangan beruntun. Namun, pria asal Inggris itu enggan terbawa suasana.

Man United kembali meraih hasil positif pada laga kontra Tottenham Hotspur di pekan ke-25 Liga Inggris 2025-2026. Duel di Stadion Old Trafford, Manchester, Sabtu 7 Februari 2026 malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk Iblis Merah.

Manchester United vs Tottenham Hotspur. (Foto: Premier League)

Dua gol Man United dicetak oleh Bryan Mbeumo (38’) dan Bruno Fernandes (81’). Itu adalah kemenangan keempat secara beruntun yang dicatatkan Manchester Merah sejak ditangani Carrick pada pertengahan Januari 2026.

1. Catat 4 Kemenangan Beruntun

Man United untuk pertama kalinya mencatat empat kemenangan beruntun sejak terakhir pada Februari 2024. Wajar jika kemudian seruan agar Carrick segera diangkat jadi pelatih permanen mengemuka.

Lelaki berusia 44 tahun itu memang baru diikat dengan kontrak sebagai pelatih interim hingga akhir musim. Carrick sendiri mengaku enggan berpikir aneh-aneh dan terbawa suasana untuk saat ini.

“Nanti dulu (soal masa depan). Saya pikir sebagai suporter untuk terbawa suasana dan diliputi perasaan excited adalah hal yang wajar,” kata Carrick, mengutip dari laman resmi Man United, Minggu (8/2/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/45/3200368/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_liverpool_vs_manchester_city_di_liga_inggris_2025_2026-Vkug_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Liverpool vs Manchester City di Liga Inggris 2025-2026, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/45/3200330/arsenal_vs_sunderland-2kMo_large.jpg
Hasil Liga Inggris 2025-2026: Arsenal vs Sunderland 3-0, Wolves vs Chelsea 1-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/45/3200317/manchester_united_vs_tottenham_hotspur-fuhT_large.jpg
Hasil Manchester United vs Tottenham Hotspur di Liga Inggris 2025-2026: Setan Merah Menang 2-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/45/3200174/manchester_united_dihadapkan_pada_tren_buruk_jelang_menghadapi_tottenham_hotspur_di_pekan_ke_25_liga_inggris_2025_2026-LVu1_large.jpeg
Michael Carrick Pede Manchester United Akhiri Tren Negatif Lawan Tottenham Hotspur
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/08/11/1674819/manchester-united-vs-tottenham-setan-merah-menang-20-empat-kemenangan-beruntun-rup.webp
Manchester United Vs Tottenham: Setan Merah Menang 2-0, Empat Kemenangan Beruntun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/04/pelatih_timnas_futsal_indonesia_hector_souto_2.jpg
Hector Souto Beri Pesan Penting usai Timnas Futsal Indonesia Runner Up Piala Asia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement