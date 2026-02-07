Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Michael Carrick Pede Manchester United Akhiri Tren Negatif Lawan Tottenham Hotspur

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |08:04 WIB
Michael Carrick <i>Pede</i> Manchester United Akhiri Tren Negatif Lawan Tottenham Hotspur
Manchester United dihadapkan pada tren buruk jelang menghadapi Tottenham Hotspur di pekan ke-25 Liga Inggris 2025-2026 (Foto: X/@ManUtd)
A
A
A

MANCHESTER – Manchester United dihadapkan pada tren buruk jelang menghadapi Tottenham Hotspur di pekan ke-25 Liga Inggris 2025-2026. Michael Carrick percaya diri Iblis Merah bisa mengakhirinya.

Duel Manchester United vs Tottenham Hotspur itu akan berlangsung di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris, Sabtu (7/2/2026) pukul 19.30 WIB. Tuan rumah mengusung ambisi besar meraih 3 poin.

1. Tren Positif

Manchester United vs Fulham. (Foto: Premier League)

Jelang laga, Man United sedang dalam tren positif dengan 3 kemenangan beruntun bersama Carrick selaku pelatih interim. Dua di antaranya bahkan diraih melawan tim papan atas yakni Arsenal dan Manchester City.

Namun, Man United tak pernah menang dalam 8 laga beruntun melawan Spurs di semua kompetisi. Kemenangan terakhir diraih pada 19 Oktober 2022 dengan skor 2-0 di Stadion Old Trafford.

Melihat timnya dalam rentetan positif, Carrick cukup percaya diri bisa kembali mendulang 3 poin. Apalagi, mereka akan bermain di kandang sendiri.

“Tentu saja, 3 kememangan itu sangat fantastis (yang diraih) dengan cara yang berbeda. Jadi, kami sangat percaya diri,” kata Carrick, mengutip dari laman resmi Man United, Sabtu (7/2/2026).

 

Halaman:
1 2
      
