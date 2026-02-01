Hasil Liga Inggris 2025-2026: Manchester United 3-2 Fulham, Aston Villa 0-1 Brentford

SEBANYAK tiga laga pekan ke-24 Liga Inggris 2025-2026 baru saja berakhir pada, Minggu (1/2/2026) malam WIB. Manchester United melanjutkan tren positif mereka di bawah kendali Michael Carrick dengan kemenangan dramatis di Old Trafford. Sementara itu, kejutan besar terjadi di Villa Park saat Brentford mencetak sejarah, serta ketangguhan 10 pemain Nottingham Forest yang berhasil meredam perlawanan Crystal Palace.

1. Manchester United Menang Lagi

Manchester United berhasil mengamankan kemenangan ketiga secara beruntun di bawah asuhan pelatih interim Michael Carrick setelah menumbangkan Fulham 3-2. Man United sempat memimpin nyaman 2-0 lewat gol Casemiro pada menit ke-19 dan aksi Matheus Cunha di awal babak kedua hasil assist sensasional Casemiro.

Namun, Fulham memberikan perlawanan spartan di akhir laga di Stadion Old Trafford tersebut. Penalti Raul Jimenez pada menit ke-85 dan tendangan roket dari Kevin membuat skor menjadi imbang 2-2 di masa stoppage time.

Saat kemenangan tampak sirna, pemain pengganti Benjamin Sesko muncul sebagai pahlawan. Memanfaatkan umpan Bruno Fernandes pada menit ke-94, Sesko menceploskan bola ke pojok atas gawang untuk mengunci kemenangan 3-2. Hasil ini membawa Setan Merah merangsek ke posisi keempat klasemen sementara.

Manchester United vs Fulham. (Foto: Premier League)

2. Sejarah Baru Brentford dan Nestapa Aston Villa

Kejutan terbesar pekan ini lahir di Villa Park saat Brentford meraih kemenangan perdana sepanjang sejarah klub di markas Aston Villa. Bermain dengan 10 orang sejak menit ke-42 setelah Kevin Schade dikartu merah karena menendang Matty Cash, The Bees justru mampu mencuri gol lewat sepakan kaki kiri Dango Ouattara di masa tambahan waktu babak pertama.