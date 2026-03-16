HOME BOLA LIGA INGGRIS

Sunderland Tumbang dari Brighton, Regis Le Bris Soroti Buruknya Penyelesaian Akhir

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |15:04 WIB
Sunderland Tumbang dari Brighton, Regis Le Bris Soroti Buruknya Penyelesaian Akhir
Sunderland harus mengakui keunggulan Brighton & Hove Albion 0-1 dalam lanjutan Liga Inggris 2025-2026 (Foto: Sunderland)
SUNDERLAND - Sunderland harus mengakui keunggulan Brighton & Hove Albion 0-1 dalam lanjutan Liga Inggris 2025-2026. Pelatih Regis Le Bris menyoroti penyelesaian akhir timnya yang dinilai belum maksimal.

Pertandingan tersebut berlangsung di Stadium of Light, Sunderland, Inggris pada Sabtu 14 Maret 2026. Bermain di hadapan pendukung sendiri, The Black Cats harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari tim tamu.

Gol tunggal Brighton dicetak oleh Yankuba Minteh pada menit ke-58. Itu menjadi penentu kemenangan The Seagulls dalam pertandingan yang berlangsung ketat.

1. Tampil Agresif

Sunderland vs Manchester City berakhir 0-0 (Foto: X/@ManCity)

Secara statistik, Sunderland sebenarnya tampil cukup agresif sepanjang pertandingan. Tuan rumah mencatatkan total 16 tembakan ke arah pertahanan Brighton.

Namun efektivitas menjadi persoalan utama dalam laga tersebut. Dari 16 percobaan yang dilepaskan, hanya tiga tembakan yang tepat sasaran.

Di sisi lain, Brighton tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang yang dimiliki. Tim tamu mencatatkan empat tembakan tepat sasaran dan satu di antaranya berhasil menjadi gol.

2. Gagal Dimaksimalkan

Le Bris mengakui timnya memiliki beberapa peluang bagus untuk mencetak gol. Namun kesempatan tersebut gagal dimanfaatkan dengan maksimal oleh para pemain Sunderland.

“Kami sebenarnya memiliki peluang untuk mencetak gol di awal babak kedua—hanya terpaut beberapa sentimeter—sementara mereka mendapatkan peluangnya dan berhasil mencetak gol. Jadi pertandingan ini ditentukan oleh momen-momen penting,” kata Le Bris, dikutip dari laman resmi Sunderland, Senin (16/3/2026).

Pria asal Prancis itu menilai para pemain telah menunjukkan semangat dan karakter sepanjang pertandingan. Meski begitu, ia menegaskan penyelesaian akhir masih menjadi aspek yang harus segera diperbaiki.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/45/3207163/manchester_united_kukuh_di_posisi_3_klasemen_sementara_liga_inggris_2025_2026_manutd-TPGh_large.jpg
Klasemen Liga Inggris 2025-2026 Kelar Manchester United vs Aston Villa dan Liverpool vs Tottenham Hotspur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/45/3207026/max_dowman_memecahkan_rekor_sebagai_pencetak_gol_termuda_sepanjang_sejarah_di_liga_inggris-ZRNy_large.jpg
Arsenal vs Everton 2-0, Max Dowman Pecahkan Rekor Pencetak Gol Termuda di Liga Inggris!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/45/3206998/arsenal_sukses_mengalahkan_everton_2_0_di_saat_manchester_city_ditahan_west_ham_united_1_1-gqb6_large.jpg
Hajar Everton 2-0, Arsenal Makin Dekat dengan Titel Juara Liga Inggris 2025-2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/45/3205073/manchester_united_kalah_1_2_dari_newcastle_united_di_liga_inggris_2025_2026_dini_hari_tadi_manutd-7xfp_large.jpg
Respons Michael Carrick Setelah Manchester United Kalah 1-2 dari 10 Pemain Newcastle United
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/03/14/51/1687055/kisah-atlet-gagal-ginjal-dan-harapan-baru-lewat-terapi-capd-enw.webp
Kisah Atlet Gagal Ginjal dan Harapan Baru Lewat Terapi CAPD
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/03/16/pelatih_persija_jakarta_mauricio_souza.jpg
Persija Ditahan Dewa United di JIS, Mauricio Souza Soroti Kondisi Lapangan
