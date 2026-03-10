Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Dominasi Semu, Sunderland Dikalahkan Tim Divisi Ketiga Port Vale di Piala FA 2025-2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |06:01 WIB
Dominasi Semu, Sunderland Dikalahkan Tim Divisi Ketiga Port Vale di Piala FA 2025-2026
Sunderland harus menelan kekalahan dari tim divisi ketiga di Piala FA 2025-2026 (Foto: Sunderland)
A
A
A

STOKE-ON-TRENT – Sepakbola kadang tidak masuk akal. Setelah mendominasi penuh, Sunderland menjadi korban kekejaman terbesarnya setelah kalah dari tim divisi ketiga Liga Inggris, Port Vale, 0-1 di putaran kelima Piala FA 2025-2026.

Pertandingan itu berlangsung di Vale Park, Stoke-on-Trent, Inggris pada Minggu 8 Maret 2026 malam WIB. Bermain sebagai tim tamu, The Black Cats harus tersingkir dari turnamen setelah Port Vale mencetak gol tunggal via Ben Waine (28’).

1. Dominasi Semu

Sunderland vs Manchester City berakhir 0-0 (Foto: X/@ManCity)

Padahal, Sunderland mendominasi sepanjang pertandingan. Kekalahan ini terasa seperti mimpi buruk bagi tim berkostum merah-putih itu. Statistik menunjukkan tim tamu menguasai segalanya, kecuali satu hal yang paling penting yakni skor akhir.

Sunderland tampil super dominan dengan 65% penguasaan bola dan melepaskan 469 operan, berbanding jauh dengan Port Vale yang hanya mencatatkan 195 umpan dengan akurasi 61%. Mereka memberondong gawang tuan rumah dengan 14 tembakan, tujuh di antaranya tepat sasaran (on target).

Kiper Port Vale dipaksa bekerja keras jatuh bangun menyelamatkan gawangnya. Namun, yang terjadi di menit ke-28 adalah definisi sejati dari ‘efektivitas yang mematikan’. The Valiants, yang sepanjang laga cuma bertahan total, melancarkan satu serangan balik dan Waine sukses mencetak gol.

2. Terlalu Naif

Selepas pertandingan, pelatih Regis Le Bris mengakui kehebatan Port Vale yang bermain efektif sepanjang pertandingan. Ia mengatakan, timnya terlalu naif untuk bermain agresif.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Piala FA Port Vale Sunderland
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/45/3202074//ole_romeny_gagal_membawa_oxford_united_melaju_jauh_di_piala_fa_2025_2026_oleromeny-fuAI_large.jpg
2 Pemain Timnas Indonesia yang Tersingkir dari Piala FA 2025-2026, Nomor 1 Ditendang Klub Premier League!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/45/3201150//liverpool_menang_1_0_atas_sunderland_berkat_gol_tunggal_virgil_van_dijk-NqkA_large.jpg
Respons Arne Slot Usai Liverpool Putus Rekor Tak Terkalahkan Sunderland di Kandang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189216//jenson_seelt-9f24_large.jpg
Cerita Pesepakbola Berdarah Indonesia Jenson Seelt yang Ukir Karier Manis di Inggris hingga Jerman di Usia Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/45/3188299//manchester_city_vs_sunderland-r94V_large.jpg
Hasil Liga Inggris 2025-2026: Manchester City vs Sunderland Berakhir 0-3, Bournemouth vs Chelsea Sengit!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/03/07/51/1684433/komnas-perempuan-siap-kolaborasi-dengan-menpora-erick-cegah-kekerasan-seksual-di-lingkungan-olahraga-cqw.webp
Komnas Perempuan Siap Kolaborasi dengan Menpora Erick Cegah Kekerasan Seksual di Lingkungan Olahraga
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2019/09/13/Florentino_Perez___1.jpg
Florentino Perez Siap Bersih-Bersih Real Madrid, Kepala Scout Terancam Dipecat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement