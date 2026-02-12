Advertisement
Respons Arne Slot Usai Liverpool Putus Rekor Tak Terkalahkan Sunderland di Kandang

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |09:56 WIB
Respons Arne Slot Usai Liverpool Putus Rekor Tak Terkalahkan Sunderland di Kandang
Liverpool menang 1-0 atas Sunderland berkat gol tunggal Virgil van Dijk (Foto: Liverpool)
SUNDERLAND – Pelatih Liverpool, Arne Slot, puas melihat timnya menang 1-0 atas Sunderland di pekan ke-26 Liga Inggris 2025-2026. Apalagi, itu sekaligus memutus rekor tak terkalahkan The Black Cats di kandang sendiri.

Laga Sunderland vs Liverpool itu berlangsung di Stadium of Light, Sunderland, Inggris, Kamis (12/2/2026) dini hari WIB. Gol tunggal kemenangan The Reds dicetak lewat sundulan Virgil van Dijk (61’).

1. Bangkit dari Kekalahan

Sunderland vs Liverpool @LFC

Tiga poin tersebut menjadi bukti Liverpool bisa bangkit meski di akhir pekan menelan kekalahan 1-2 dari Manchester City dengan cara yang cukup menyakitkan. Apalagi, mereka sukses memutus rekor tak terkalahkan Sunderland di kandang sendiri musim ini!

Ya, Sunderland muncul sebagai tim promosi yang mengejutkan. Skuad asuhan Regis Le Bris sama sekali belum menelan kekalahan dalam 12 pertandingan kandang sebelumnya. Padahal, mereka sempat menjamu tim papan atas seperti Arsenal dan Man City.

Tak heran bila Arne Slot puas dengan kemenangan itu. Ia menilai anak asuhnya tampil cukup bagus sepanjang 90 menit dan layak membawa pulang tiga poin.

“Saya senang dengan performa bagus lainnya. Seperti saya katakan, jika kami ingin membuatnya terasa mudah buat kami, akan sangat bagus jika kami mulai mencetak lebih banyak gol,” papar Arne Slot, mengutip dari laman resmi Liverpool, Kamis (12/2/2026).

 

